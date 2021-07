La actriz Scarlet Ortiz confesó abiertamente que se realizó varios arreglos estéticos y explicó el por qué

Scarlet Ortiz confesó sin temor alguno los retoques estéticos a los que se ha sometido. Buscando mejorar y preservar su imagen a los 47 años, y como figura pública opta por hablar de ello sin ningún tabú. La actriz venezolana aseguró que lo hizo por “amor propio”.

Scarlet Ortiz estuvo en el famoso programa Netas Divinas para hablar acerca de las intervenciones quirúrgicas que se realizó. Detallando el tiempo de duración de las operaciones. Contó que pasó alrededor de cuatro horas en la plancha del hospital.

“Scarlet Ortiz cuando se veía en el espejo sentía que lo necesitaba“

Comenzó explicando qué:“Me hice una lipo, una transferencia a los glúteos, me quité la grasita del brazo y soy feliz”, comentó a Daniela Magún, Paola Rojas y Consuelo Duval. Además fue sincera al decir que decidió hacerlo por gusto y que ahora recibe mensajes de apoyo porque ha motivado a otras mujeres y hombres a aceptar su cuerpo.

Asimismo, confesó que no le agradaba del todo su apariencia y por eso aprovechó la oportunidad para hacerlo.“Soy feliz. Scarlet Ortiz cuando se veía en el espejo sentía que lo necesitaba y si tuve la oportunidad de hacerlo por qué no lo voy a hacer. La ciencia y la tecnología están a favor de la humanidad y por qué no utilizarlas. Tienes que estar segura de hacerlo porque es un cambio de imagen”, describió.

“Soy procirugía”

Agregó que los cambios que se realizó la hicieron sentirse bien consigo misma. “Me veo y digo ‘sí me gusta’. Si tiene que ser que te veas en el espejo y te sientas bien, porque al final eres tú”, sentenció. Y aunando a las operaciones estéticas, Scarlet reveló que también tiene otros secretos de belleza. Tal como el ejercicio, la buena alimentación y hasta ingerir agua caliente con bicarbonato de sodio.

“Todo es un equilibrio, no porque me operé obviamente no voy a dejar de comer sano, hacer ejercicio. Porque hay que hacer y quiero mantener. Es todo un tratamiento y sentirte bien y tiene que ver con el amor propio. Soy procirugía”, concluyó la actriz de telenovelas.

Descubre más: