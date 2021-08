YosStop confiesa que la cárcel la ha hecho vivir en una batalla interna

YosStop ha estado enviando mensajes a sus seguidores desde que fue detenida por pornografía infantil, en la cárcel de Santa Martha Acatitla. Algunos para comunicar algo en especial o simplemente para agradecer el apoyo a los que aún creen y confían en su innocencia.

Pero en casi todos recalca que está trabajando en sí misma, que está batallando para tratar de estar en calma y aprender el para qué está viviendo esta horrible situación. Como se reflejó en la más reciente carta que se publicó en su perfil personal de Instagram, el cual está siendo manejado por su familia y por su novio, Gerardo González. El post fue para negar que haya sido agredida físicamente al interior de estas instalaciones.

YosStop: “Las noticias de agresiones contra mí son falsas”

“Muchas gracias a las personas que se preocupan por mi bienestar”, incia el texto. “Las noticias que han circulado de agresiones contra mí son falsas”, agregó para hacer saber que se encuentra totalmente bien, y que los rumores de un presunto ajuste de cuentas son falsos.

Posteriormente, la creadora de contenido reitera lo que ha dicho en sus anteriores cartas. Que está trabajando en su salud mental, que se ha dedicado a reflexionar y a entender por qué está teniendo que atravesar este duro momento de su vida. Y que día a día ha tenido que lidiar una batalla consigo misma para tratar de estar en paz.

“Encuentro la luz en esta obscuridad“

“Me encuentro en un lugar donde jamás creí estar y me ha hecho enfrentarme sobre todo a mí misma. Teniendo la oportunidad de reflexionar profundamente sobre mí vida, mis errores y mis aciertos”, explicó la youtuber.

Además, YosStop o como realmente se llama, Yoseline Hoffman, aseguró que es duro aceptar que cometió errores en el pasado, pero que se trata de enfocar en no repetirlos. “Siempre es más difícil hacer conscientes los errores con la impotencia de no poderlos cambiar. Pero con la certeza de no quererlos repetir”, continuó.

Para concluir, la influenciadora recalcó que a pesar de las adversidades que ahora enfrenta, intentará seguir adelante, pase lo que pase. “Por más triste, difícil y fue que sea mi presente, el aprendizaje continúa y encuentro la luz en esta obscuridad. Los quiero mucho”, escribió en el manuscrito y de pie de foto agregó la siguiente cita. “Si observamos bien, todas las situaciones nos pueden dejar algo positivo. Sobre todo las más difíciles. -G.G“, dice el post de Yoseline Hoffman.

Descubre más: