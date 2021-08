Alejandra Guzmán se atreve hacer un nuevo desnudo a sus 53 años porque está “orgullosa de las marcas de mi cuerpo”

La polémica Alejandra Guzmán se reinventa para seguir sorprendiendo, a sus 53 años. Y es que la cantante quiere que sus fanáticos olviden la complicada situación a nivel personal que está viviendo. A raíz de las acusaciones de abuso sexual de su hija Frida Sofía en contra de su abuelo, Enrique Guzmán. Por lo que ahora se arriegará haciendo un nuevo desnudo para la televisión.

Alejandra Guzmán aparecerá sin ropa para la segunda temporada de ‘El juego de las llaves‘. En lo que sería su segundo desnudo, aunque el primero para la televisión, pues en 1993, se quitó todo para la famosa revista internacional de caballeros Playboy. Así lo dio a conocer la propia cantante durante una entrevista para Sale el Sol.

Alejandra: “Es mi primer desnudo en la vida”

Para el programa la llamada ‘Reina del rock’ contó todos los detalles de cómo fue realizar el desnudo. Pero sobre su vida persona y el caso de su hija Frida Sofía evitó emitir declaraciones. Asegurando que se encuentra muy tranquila y en paz, mientras trabaja en su salud mental.

“Es mi primer desnudo en la vida”, recalcando que después de casi dos décadas regresó con un proyecto con el rol de actriz. “A mis 53 años y déjame decirte que fue difícil”, expresó con una gran carcajada, añadiendo qué trató de darse la mayor confianza posible para hacer el desnudo: “Sí, ahí con todo. Con todo y cicatrices, estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de las marcas en mi cuerpo y de mis conquistas en la vida. Entonces, lo difícil fue dejar de pensar en eso, ¿no? y hubo un momento en el que dije: ‘¡Ya! Suéltate mi Ale’”, dijo Guzmán.

Hay que recordar que la mexicana, se sinceró, recientemente, con el reconocido animador Yordi Rosado, en una entrevista. En la cual contó el increíble número de operaciones a las que se ha sometido para mejorar su apariencia física. Sin embargo, la mayoría han sido para para resarcir el daño que le causaron unas inyecciones de polímeros en los glúteos, en 2012.

“La piel se pone negra y dura como una piedra”

40 cirugías es el número total que lleva, al momento, la madre de Frida Sofía. “Ha sido un proceso largo, bien largo”, indicó, al tiempo que comentó qué, “empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa”.

Agregó que además de la fiebre y el malestar en sus piernas, su piel también empezó a cambiar de color. “Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra. Y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, explicó.

Alejandra también compartió que está tratando de sentirse bien y en paz a pesar de todo lo que está teniendo que enfrentar en este momento. “Estoy madurando, estoy meditando mucho. Estoy haciendo cosas para mí, estoy cuidándome y amándome como nunca. Creo que me estoy acercando más a mi espiritualidad, a mi paz. Y creo que eso es lo más importante. He vivido siempre muy acelerada”, finalizó.

De esta manera, el público seguidor de ‘la Reina de corazones‘ espera impaciente la segunda temporada de la exitosa serie de Amazon Prime, El juego de las llaves. La cual se estrenará el próximo 16 de septiembre, con la participación especial de Alejandra Guzmán, en unas escenas muy atrevidas. Y en la producción también se verán nuevos personajes interpretados por las famosas Laura León ‘la Tesorito’ y Michelle Rodríguez.

