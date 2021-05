Mientras su padre y su hija están en una batalla campal Alejandra Guzmán invita a sus fans a su próximo concierto virtual

Alejandra Guzmán está preparando su próximo concierto virtual, pese a que su padre Enrique Guzmán y su única hija Frida Sofía están librando una verdadera batalla. La cantante está decidida en enfocarse en su carrera musical pase lo que pase y pidió, por medio de su oficina de prensa, a su público que se concentre en apoyarla.

La cantante mexicana Alejandra Guzmán ofrecerá un concierto el próximo mes de julio, el cual será transmitido vía streaming. “Una vez más, no hagan caso a todas las tonterías que dice la gente. Alejandra se encuentra en el estudio grabando su próximo álbum tras el éxito de Lado oscuro, y Primera y última vez. Ella está además trabajando duro, preparándose para su concierto virtual del 3 de julio desde el Auditorio nacional, que tendrá sorpresas y está preparando su extensa próxima gira”, se lee en el comunicado que lanzó su equipo de prensa.

“¡El que nos la hace nos la paga!”

Tras la difusión de este documento la intérprete compartió en su cuenta de Instagram un mensaje para promocionar su nuevo sencillo. El texto sirvió para la especulación de algunos usuarios y medios de comunicación. Quienes especulan que es una dedicatoria para su hija por el escándalo que están atravesando.

“¡El que nos la hace nos la paga, rockeros! Vayan a escuchar Primera y última vez, en su plataforma digital favorita”, escribió Guzmán bajo un post en su cuenta de Instagram @laguzmanmx Pero en el comunicado no solo se habló del próximo evento de la cantante. También se quiso dejar en claro que los rumores acerca de que Alejandra dejó fuera de su testamento a Frida son falsos.

Esto se da tras las recientes declaraciones de Pablo Moctezuma el padre de la modelo y también cantante. Quien aseguró que Guzmán le había retirado la futura herencia a su hija. La versión fue negada por el equipo de la llamada ‘Reina del rock’.

“Todo lo que se está publicando es puro invento“

Pero no solo fue Moctezuma quien contó acerca del testamento de Alejandra. El padre de la artista, Enrique Guzmán, lo habría dicho en una entrevista con el programa Ventaneando. Esto sucedió tras una fuerte pelea entre ambas, en Miami, según el cantante. “La cantidad de golpes que le dio contra la banqueta hasta que llegó la Policía. Fue la última vez que le pegó a su mamá. No estaba yo, pero estaba mi hijo junto. La agarraba de los pelos y le golpeaba la cara contra la banqueta. Hasta hay una fotografía con su numerito, y Alejandra en ese momento dijo ‘no más”, señaló.

Además, aseguró que luego de ese problema fue que las artistas se separaron. Que Alejandra sólo le dio las llaves del departamento a Frida, y las de su camioneta. Pero le quitó las tarjetas de crédito y le dijo, “ráscate con tus uñas, me voy. Y Alejandra se salió del edificio. Y desde entonces no viven juntas”.

De acuerdo con el comunicado Alejandra no ha realizado cambios en su testamento.“Rockeros, nos gustaría dejar absolutamente claro que casi todo lo que han leído e internet sobre Alejandra estas últimas semanas tiene poca o ninguna verdad. De hecho, desde su entrevista con Adela Micha, Alejandra no ha hecho ningún comentario. Ni ha tomado acciones de ningún tipo sobre asuntos familiares. Todo lo que se está publicando desde entonces es puro invento, y en la mayoría no tiene ni remota relación con la verdad”.

