Enrique Guzmán va con todo contra Frida Sofía asegurando que “Esa niña no se sale con la suya”

Enrique Guzmán se hartó de las acusaciones de su nieta Frida Sofía por abuso sexual infantil. El cantante sigue defendiéndose de esas declaraciones, pero esta vez, tras presentar legalmente su denuncia, perdió la paciencia y desató su irá, y hasta su lengua, en contra de la hija de Alejandra Guzmán. A quien llamó “hija de put*”.

El cantante mexicano Enrique Guzmán, además presentó cargos en contra el periodista que llevó a cabo la entrevista, en la que Frida aseguró ser víctima de manoseos indebidos desde los 5 años, Gustavo Adolfo Infante. También expresó que se hartó y que no quiere saber nada de su nieta.

“Yo no quiero saber nada más de esa niña’”

En entrevista con Aurora Valle, comentó que está decidido a hacer justicia y a limpiar su nombre. El diálogo que fue transmitido por el programa matutino Hoy, fue muy diferente a los anteriores en los cuales Guzmán se había mostrado más cabizbajo y sereno. Esta vez se refirió a la hija de Pablo Moctezuma como “una hija de put*”, a la cual ya no quiere.

El artista de 78 años aseguró que presentó la denuncia porque su hija Alejandra lo apoyó. Y reveló que ella tampoco quiere saber ni tener nada que ver con la modelo y entrenadora fitness. “Hasta me reclamó que no lo hubiera hecho yo antes. Entonces dije “Ok”, voy con todo. Alejandra me dijo: ‘Hazlo, papá, porque no puede hacerlo sola’. No tiene más hijas. No quiere más”, señaló.

Incluso, dijo que de ser necesario le pedirá a su hija forme parte de sus testigos y exponga su versión de lo ocurrido. Aunque, Guzmán aclaró que por ahora, Alejandra no quiere involucrarse. “Así me dijo: ‘Papá haz lo que sea. Defiéndete como puedas. Yo no quiero saber nada más de esa niña’”.

“Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también“

Guzmán alega que Frida Sofía lo ofendió durante una llamada telefónica que él le hizo para conversar con ella y buscar un acercamiento con sus primos, en el año 2019. En esa oportunidad la modelo lo amenazó, asegurando que terminaría con él y con Alejandra. Razón por la cual la está acusando de violencia familiar.

“El día 20 yo tengo que presentar a mis testigos que estuvieron presentes cuando ella me dijo: -Voy a destruir a Alejandra Guzmán y a ti también-. Colgué el teléfono y no he vuelto a hablar con ella”, agregando que su su hijo mayor no formará parte de los testigos. Porque está muy enojado por la situación y no quiere que su conducta afecte la investigación.

Asimismo, comentó que el presentador Gustavo Adolfo también fue denunciado porque no puede escudarse en el derecho de libertad de expresión. Ya que según él, la utilizó como arma. “La libertad de expresión se desase en el momento que él usa eso como arma, para dañar más a un ser humano. Que en este caso sería yo. Porque lo que está despedazando, de alguna manera, es a mi carrera de muchos años”, aseguró Enrique.

El programa Venga la Alegría informó que Guzmán fue en busca de las autoridades para ratificar su denuncia por violencia intrafamiliar. “Voy con todo. Caiga quien caiga. Esa niña no se sale con la suya. Tengo mucho coraje contra mucha gente que está diciendo tonterías”, dijo el cantante en su llegada a los juzgados.

