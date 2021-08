Acosada por un fanático: el crudo caso de Maribel Guardia

Maribel Guardia contó una situación nada agradable que tuvo que vivir debido a su fama. La actriz y cantante mexicana reveló durante una entrevista que se le realizó en el programa Venga la alegría, que sufrió de acoso por parte de un fanático.

Mientras se llevaba a cabo la sesión de fotos de la obra Nuevo Tenorio Cómico, Maribel Guardia relató los momentos de angustia que vivió a manos del acosador. Pues constantemente la acosaba y no le dejaba tranquilidad a la artista.

“Me hizo sufrir mucho“

La mexicana comenzó recordando qué, “me hizo sufrir mucho. Estaba muy preocupada; me mandaba cartas. Al final me dijo que se había muerto y que, por mi culpa. Y una vez estaba en un masivo y se me apareció aquí y yo dije ‘me va a matar”, confesó para el programa de la planta televisiva del Ajusco.

Según la también conductora, la situación duró varios meses, luego de que tuvo un encuentro con el individuo: “Me escribió un amigo de él diciéndome que estaba muerto, y que parte de lo que le había pasado (era mi culpa) y que también me había dejado una herencia. Yo una vez lo conocí, personalmente y ya después me escribió que si podría ir a verlo. Pero que me pusiera una minifalda, y dije ‘¡Ay, no!, ¡por favor!, ¿qué es esto?’, dije ‘no, ya está muy mal’”.

“Me quedó como una anécdota“

Guardia además comentó que no tomó acciones legales para que el hombre la dejara en paz y respondiera ante las autoridades. Y dijo que sabe de muchos casos similares que pasan en su entorno con sus amigas del medio artístico.

“Nunca fui con las autoridades, me quedó como una anécdota. Pero sí conozco a varias amigas que les ha pasado de fans así de horror que terminan del amor al odio”, finalizó Maribel.

Con respecto a lo que sucede en su vida personal y profesional, actualmente, la cantante de 62 años confesó que desde hace un tiempo sus problemas para dormir han empeorado. Esto debido a su nuevo papel en el ‘Nuevo Tenorio Cómico’, donde interpretará el papel de Doña Inés. Pero el padecimiento comenzó cuando falleció su madre a causa de una leucemia.

Guardia sufre de insomnio desde que vio el cadáver de su madre

La señora que tenía 45 años, no pudo combatir con la enfermedad y tan solo seis meses después del diagnóstico inicial falleció. Para el momento de la trágica y rápida muerte, Maribel no pasaba de los 10 años. “A mí se me murió mi mamá a los 9 años, y después de que vi el cadáver de mi mamá fue que me pasó eso”, reveló para VLA.

Agregando que en los primeros días tras el fallecimiento de su mamá, tenía sueños muy bonitos y hasta místicos con ella. “Tuve algunas cosas muy bonitas al principio. Porque cuando murió soñaba con ella todas las noches y volábamos y tuve unas experiencias místicas muy lindas”, recordó en dicho programa.

Guardia dijo que para poder lidiar con la pérdida física tuvo que tomar terapias con un especialista. Y además para poder sobrellevar de una mejor manera su transtorno del sueño. “Hace como dos años fui a ver a un especialista de sueño y fue muy interesante. Pero todos los tips que te da es para una gente que lleva una vida normal”, señaló.

Descubre más: