Las razones por las que Noelia demandará a estos reconocidos presentadores de televisión

Noelia comunicó a través de sus redes sociales que tomará acciones legales en contra de un par de animadores muy reconocidos de la televisión. ¿La razón? es que estos han utilizado su imagen, según ella, para ser objeto de burla, por años. Y a pesar de que no reveló la identidad de los posibles acusados, se tiene sospecha de que sean los miembros de un programa de Univisión.

Y es que Noelia, en varias ocasiones, ha acusado al show de farándula El gordo y la flaca de hostigamiento, por lo que se presume la demanda se entable en contra de ellos, tal y como se lee en Infobae.

“Fui objeto de burla por parte de algunos de la cadena de televisión“

La cantante puertorriqueña Noelia posteó un video en donde reveló sus intenciones en contra de los presentadores de la famosa cadena de televisión. Los motivos de la demanda sería porque los animadores se burlaron de ella por el video íntimo que fue filtrado, con su pareja de ese momento.

“Sistemáticamente fui objeto de burla y bullying por parte de algunos miembros de la supuesta cadena de televisión hispana más importante. En repetidas ocasiones, durante todos estos años, fue como una consigna estarse burlando de mí y utilizar la canallada que se me hizo del video íntimo que cobardemente filtraron. Todo lo que ronda alrededor de ese tema lo han utilizado para incomodarme, para denigrarme y devaluarme en cualquier oportunidad profesional que estuviera emprendiendo”, comenzó escribiendo la cantante.

Agregando que ya no permitirá que se siga hablando sobre ese incómodo tema, que sucedió hace ya 14 años, y que ahora sí exigirá respeto, así sea con la Ley. Y en los señalamientos de ayer, la cantante compartió una foto en Instagram en la que arremetió en contra de Tanya Charry, reportera de El gordo y la flaca, acusándola de hipócrita.

“Lili Estefan me mandó a callar al aire“

Pero tras unas horas su post fue eliminado, según la artista, porque la publicación fue denunciada como bullying. Indicando que los responsables son “dos Nocivos Individuos” que intentan callarla bajando su foto, y reportándola, preseuntamente, por todas las cuentas de ese programa.

Antes de esto, Noelia declaró en Chisme No Like, que en el show de El gordo y la flaca, siempre ha sido objetos para la burla. Y recordó que en hace mucho tiempo asistió al programa a denunciar que su padrastro, Topy Mamery, quien sería el responsable de haber difundido el video íntimo. Y además abusó sexualmente de ella en dos oportunidades.

“Me silenciaron. Inmediatamente, Lili Estefan me mandó a callar al aire. Yo estaba en unas condiciones sumamente delicadas. Estaba en el proceso más peligroso del proceso. Me silenciaron de una forma horrible, estaba al aire. Me dijo varias cosas como ‘no hables así de tu mamá’. ‘No sabes de lo que estás hablando’. Me empezó a regañar“, aseguró.

“Absolutamente nadie me apoyó. O se quedaban callados, o me atacaban o me bulleaban o me agredían”, relató la cantante sobre su denuncia de abuso sexaul a manos de su padrastro.

