Noelia está indignada y arremetió en contra de Karol G porque “manchó y ensució la música mexicana” en los Premios Juventud

Noelia está realmente indignada por la presentación de Karol G con mariachis para entonar su tema llamado ‘200 Copas‘ en los Premios Juventud 2021. Según la artista puertorriqueña, la colombiana “le faltó el respeto a la música vernácula de su país”.

A través de su cuenta de Instagram, Noelia expresó el descontento que siente por la interpretación de la reguetonera. Y para su más de un millón de seguidores en su perfil @noeliaofficial compartió un post dedicado a su pensar al respecto.

“La cultura mexicana se respeta“

“Nada mas hermoso que ver un Chica Joven como Karol triunfar. Been there, done that ¡¡¡Es lo Maximo!!! Pero nada mas triste que gane por la derecha, y por la izquierda salpique de lodo algo que es sagrado. Te Aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México. Mi Familia política. Todos son pilares de la música ranchera y de mariachi, y están indignados”.

Noelia agregó en su publicación un mensaje para KArol G. “Usa eso para hacerlo bien, con respeto y te creces aún más. Por que eso no estuvo bien, a lo mejor para los que no lo entienden es cool, pero para quienes defienden ese genero dia con día, eso no es agradable. NADIE UTILIZA FRASE SOEZ COMO H.D.P EN TELEVISION NACIONAL Y MENOS CANTANDO CON MARIACHI… ¡QUE BARBARIDAD! TU PUEDES HACER ALGO MEJOR, HAZLO SIN LODO ¡¡¡RESPETO ANTE TODO!!!.”, escribió la cantante y acompañó el texto con una foto de la colombiana.

Aunado a esto, en el programa Ventaneando Noelia siguió despotricando en contra de ‘la Bichota’. “No tiene una carrera en México ni se ha consagrado en México para hacer una cosa como esa. Desde que yo comencé mi carrera, yo tuve una formación en la que a mí se me enseñó que la cultura mexicana se respeta. Y que la música mexicana hay que respetarla y más si estamos hablando de mariachi. Ya para cuando yo vine a cantar mariachi yo llevaba como 15 años de carrera consagrada en México, aceptado por los mexicanos y casada con un mexicano”, comentó.

“Diciendo una frase soez”

Asimismo, dijo qué, “lo otro que digo, es, teniendo una noche tan importante ella, en su género, donde estaba ganando tantos premios. Donde recibió tantos premios, cuál es la necesidad de manchar la música mexicana, ensuciándola de esa manera haciendo un ademán con la mano. Haciendo con los labios una frase soez, que representa, vamos, llamar lo que es la agresión verbal entre pareja”, expresó la artista.

Además, señaló a la colombiana por usar pista en vez de cantar en vivo. “La tercera, tiene una muchacha atrás vestida de mariachi, que ni siquiera son músicos de verdad. Que no están tocando mariachi de verdad, lo hizo con una pista, ustedes saben bien. Ustedes son mexicanos, que la música en mariachi, el mariachi se canta en vivo, con la música en vivo y punto”.

Para concluir, recalcó que a pesar de no haber nacido en México sabe del respeto que debe tenerle a la música de mariachi en el mundo entero. “Esas son mis opiniones como extranjera que soy y una persona que los respeto. Que los honro en cada parte del mundo donde voy y que he respetado lo que es el mariachi con todo el amor del mundo”.

