Ni Galilea Montijo sabe dónde está su amiga Laura Bozzo

Laura Bozzo está siendo señalada por cometer un delito fiscal de más de 12 millones. De acuerdo con información de la Fiscalía General de la República (FGR). Donde se señala que el juez a cargo de la audiencia ordenó la animadora sea detenida y trasladada al reclusorio de Santiaguito, en Almoloya de Juárez.

La polémica animadora de origen peruano, Laura Bozzo, realizó la venta de un inmueble que estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con el que se contaba para el pago de un adeudo por 13 millones 769 mil pesos. El hecho es calificado como grave, y se le señala como “depositaria infiel”, por lo que podría ser castigada con una pena de entre tres y hasta nueve años de cárcel.

Bozzo ya ha tenido problemas con la justicia anteriormente, pero esta vez, todo indica que irá a la cárcel. Porque además no aportó información de su domicilio permanente, y esta acción se tomaría para evitar que se fuge. Aunque se sabe que hace tres meses la animadora solicitó un acuerdo reparatorio para poder pagar la millonaria deuda. Y de esta manera evitar ir a prisión, hecho que al parecer está por ocurrir.

“No la encontramos“

Sobre el tema se hablo durante la emisión del matutino Hoy, y después de presentar la cápsula informativa sobre Laura, sus compañeros confesaron que se les ha hecho imposible contactarla. “Más adelante vamos a hablar de ella, que no hay mucha información, por lo que nos están diciendo. No la encontramos, no contesta, entonces no sabemos mucho”, informó Galilea Montijo, quien ahora es muy buena amiga de la peruana.

Y es que luego de arreglar malos entendidos, Montijo y Bozzo se volvieron muy cercanas. Tal y como se les vio durante el pasado fin de semana, celebrando el décimo aniversario de bodas de Galilea y su esposo Fernando Reina. La animadora peruana estuvo disfrutando del evento, según las stories que compartió desde su cuenta oficial de Instagram.

A pesar de que Montijo no montó casi nada de su festejo, a pocos días de la muerte de su padre -con el que no tenía contacto desde hace una década-, Bozzo sí estuvo muy activa en su red social. Donde además se mostró compartiendo con la reconocida Verónica Castro, en una selfie. Pero en las últimas horas Laura no ha hecho ningún tipo de actualización en internet, como pocas veces pasa.

