Por qué Andrea Legarreta dijo “yo sé que tengo mis momentos de estupidez” al Escorpión dorado

Andrea Legarreta, como cualquiera en el medio, ha tenido sus grandes errores en televisión, pues nadie es perfecto, y menos cuando es un show en vivo. Pero según indicó, la mayoría son inventados o se los han querido achacar a ella sin razón.

Andrea Legarreta estuvo conversando con el Escorpión dorado en su programa de YouTube. En el cual recordó varias andécdotas que le han ocurrido durante su larga trayectoria. Como una muy sonada junto a su compañero de labores Raúl Araiza.

La conductora y Araiza coversaban al respecto de que si el precio del dólar afectaría la economía de las familias, y Legarreta intervino indicando qué, “no porque suba el dólar sube el precio de todo lo que las familias consumimos”, pero al Escorpión trató de explicarlo mejor.

“Las cag*das de otros te las adjudican y otras me las han inventado“

“Hasta las cag*das de otros te las adjudican y otras también me las han inventado. Por eso a veces les he apostado una lana mándame el video donde digo que el dólar no afecta a los mexicanos y te doy en dólares algo que afecte a mi bolsillo”, dijo Andrea.

Durante la entrevista, Andrea le colocó el video al Escorpión para demostrarle que ella no dijo eso. Pues reconoce que el aumento del dólar sí afecta a la economía. “Pues la verdad es que sí nos afecta y nos afecta a todo el mundo. Hay productos en México que no deben de verse gandallas y subirte los costos. Porque hay gente que se pasa de lanza”, dice Legarreta en el video.

“Yo sé que tengo mis momentos de estupidez, pero se necesita ser mucho más estúpido para darte cuenta que el dólar no afecta la economía de México y no solo de nuestro país, sino del mundo”, continuó explicando la esposa de Erik Rubín.

Legarreta: “Fue cuando más aprendí a improvisar“

Por otro lado, Andrea aclaró porque salió del programa la primera vez. “Cada dos años lo que ellos pretendían hacer era un cambio de producción. Entonces ellos llegaban y tomaban decisiones; Federico Wilkins sacó a la mayoría y fuimos a buscar otro trabajo. Fui a otro programa Aquí Entre Dos con Martha Carrillo y en la novela Vivan Los Niños”.

Y en otra oportunidad, Legarreta también salió, pero esta vez fue por un arranque de furia. “Eso fue cuando estaba Roberto Romanogliy. Fue cuando más aprendí a improvisar. Porque no tenía información y todo el tiempo nos hablaba en el chícharo. Entonces él da una indicación, se equivoca y me habla a mí y dice: ´¡No! ¡No! ¡No! Andrea, te estoy diciendo´ y digo ´no qué flojera, con permiso, me quité el chícharo y ya había renunciado como tres veces”.

“Estaba diciéndole a la otra persona la indicación que era y que supuestamente era para ella y al enojarse apachurró (mi chícharo) y entonces también me dijo cosas al oído de mí. Ya eran varias veces, por eso es cuando digo, que ustedes creen que yo decido, quien pone, quien quita, no es cierto. Te juro que hay gente que nunca hubieran estado y gente que nunca se hubiera ido”, explicó la artista de 50 años.

