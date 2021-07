Andrea Legarreta reveló el duro camino que ha enfrentado profesionalmente: “Recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”

Andrea Legarreta es una de las presentadoras más queridas de la televisión mexicana. La esposa del cantante y actor Erik Rubín se ha consagrado con una intachable carrera, tras más de 20 años como la imagen del programa matutino Hoy, de la planta Televisa.

Sin embargo, Andrea Legarreta ha tenido que luchar para lograr posicionarse y ser de las mejores hoy en día. Ahora en su nuevo rol como juez en la sección Los Chiquillos Hoy, la animadora se abrió para contar su dura experiencia buscando triunfar en su carrera profesional.

“Desde niña estuve luchando por tener un lugar en este medio“

La mexicana comenzó asegurando qué: “lo más hermoso en la Tierra son los niños”. Para luego confesar que se ve reflejada en muchos de los concursantes cuando empezó en la televisión. “Y a la vez me encanta verlos luchar, me reflejo un poco en ellos. Soy una mujer que desde niña estuve, pues, en el medio y luchando por tener un lugar en este medio. Recibí muchos ‘no’, me cerraron muchas puertas”, recordó Andrea.

También recalcó que es importante tratar con mucho cuidado y sensibilidad a los niños en el mundo artístico. “Están aprendiendo, son nuevos en la vida, entonces se les tiene que tratar con mucho amor”, señaló Legarreta, quien fue modelo para comerciales cuando apenas era una niña.

Agregó que el apoyo de la familia juega un papel fundamental para lograr a destacar en esta profesión. “He recibido el apoyo de de mis padres, que eso es muy importante. Cuando descubrimos que nuestros hijos se apasionan por algo. O que aman algo en la vida y que además son buenos para eso o que pueden llegar ser muy talentosos en algo, pues yo creo que los tenemos que apoyar”, indicó Andrea.

Andrea: “Llegué a dudar si debía seguir o no“

Legarreta puso como ejemplo el papel que está cumpliendo con sus dos hijas: Mia y Nina: “A veces hay padres que quieren imponer cierta carrera o que se dediquen a ciertas cosas. Y la verdad es que creo que es un gran regalo que los padres podamos apoyar a nuestros hijos. Para luchar por sus sueños, para mí eso fue un regalo”, señaló.

La animadora confesó que las adversidades que se le presentaron para hacerla renunciar a sus sueños las transformó en crecimiento y la hizo buscar más herramientas para salir adelante. “El que me cerraran puertas, el que me dijeran ‘no’ en ciertas audiciones, en castings y de más. Algunos maestros incluso que me corrigieran en cierta forma en la que incluso llegué a dudar si debía seguir o no, pues la verdad es que todo es aprendizaje”.

“Así es la vida vamos a recibir muchos ‘no’, muchas puertas cerradas, no a todo mundo les vamos a gustar. Tenemos que entender que eso es parte de la vida, y que eso no significa que no sirvamos o que no podamos seguir luchando por un sueño”, apuntó.

