Los fans siguen emocionados en las redes por la posible reconciliación de Michelle Renaud y Danilo Carrera

Michelle Renaud y Danilo Carrera tienen a todos expectantes ante una posible reconciliación, desde que hace siete meses anunciaron su separación, por encontrarse en diferentes momentos de su vida. Y al parecer ya la pareja arregló sus diferencias, pues se han estado mostrando nuevamente en redes sociales.

La mexicana Michelle Renaud Y el ecuatoriano Danilo Carrera causaron gran revuelo con su rompimiento. Tras más de un año de relación sentimental, en la que se les veía muy felices y por ello se convirtieron en una de las parejas favoritas de México.

Así lo han dejado saber los seguidores de los artistas a través de las redes sociales: cuando terminaron y ahora que se les está viendo juntos de nuevo. Y es que ya desde hace algunos meses algunos programas dedicados a la farándula habían anticipado que los actores se estaban viendo nuevamente, asistiendo a eventos familiares y hasta realizando viajes con amigos.

Los usuarios siguen entusiasmados por verlos juntos

Y este domingo las redes estallaron al ver la publicación en la cuenta de Instagram de Michelle. Donde aparecen juntos bailando disfrazados de superhéroes con el hijo de Renaud, Marcelo. La actriz está vestida como el personaje Black Widow; el pequeño como Black Panther. Mientras que Carrera luce como Wolverine.

El video cuenta con más de más de 260 mil likes, y casi dos mil comentarios. Donde se pueden leer los comentarios de felicidad y buenos deseos por verlos unidos. “A eso llamo hogar hermosos todos”. “Qué bueno verlos juntos”. “Qué bonita pareja y familia”. “El mejor trío de baile y no se discute”. “¡Awww no qué belleza muero de amor!”. “Más hermosos no se puede”, dijeron los usuarios bajo el post de Renaud.

Y hace unas horas Michelle realizó otra publicación en la cual explicó que la idea de usar los trajes de superhéroes fue de Marcelo, aunque evitó aclarar si regresó con Carrera. “A los que se preguntan qué onda con nuestra gran coreografía les voy a contar. Uno quería que fuéramos superhéroes todo el día y el otro ir a comprar cosas. Y pues y yo solo que hiciéramos mi video con baile. Me costó mucho convencerlos y lo que conseguí fue un intento sin ensayar la coreografía”.

Michelle: “De mi vida personal ya no voy a hablar“

Bajo este nuevo videos también hay cientos de comentarios y likes: “Están locos los tres”. “Los amo”. “Me encantan”. “Son tan hermosos”. “Son una hermosa familia”. “Felicidades por ser así, por divertirse, se ven muy bien”, opinaron los usuarios en el clip que tiene casi cien mil likes.

Con estas recientes publicaciones de la actriz parece un hecho la reconciliación de la pareja y solo faltaría la confirmación de alguno de los dos. Aunque la mexicana ya dijo hace unas semanas que no hablará más de su vida privada. Dichas declaraciones las hizo durante presentación de la obra La jaula de las locas. Comedia musical donde participa su gran amigo amigo Rubén Branco.

Michell se mostró renuente a aportar información sobre la situación que vive actualemente con el artista ecuatoriano. Ante la insistencia de los reporteros la actriz contestó: “¿Saben qué? De mi vida personal ya no voy a hablar. Ya me di cuenta cómo funciona esto. Yo siempre he sido muy abierta, pero cuando empiezan a inventar cosas digo ya no”.

