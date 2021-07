Danilo Carrera y Michelle Renaud se fueron nuevamente de viaje aunque aún no aclaran su situación sentimental

Ya han pasado seis meses desde que los actores Danilo Carrera y Michelle Renaud anunciaron que decidieron terminar su relación amorosa, a pesar de seguir amándose. Sin embargo, revelaron que el noviazgo ya no se podía sostener, debido a que ambos estaban en momentos diferentes de su vida. En cuanto a planes, tanto personales como profesionales.

Pero en el festejo por El Día del Padre, la tan querida pareja se reunió para celebrar la fecha especial. Lo que por obvias razones, causó la emoción de los cientos de seguidores que anhelan que los actores vuelvan a ser los novios amorosos de antes.

Danilo y Michelle más felices que nunca

Las fotografías del compartir entre ambos las subió el actor a su cuenta en Instagram @danilocarrerah . Y aunque en ninguna aparece con la mexicana, y tampoco escribió nada con respecto a ella, de inmediato comenzaron las especulaciones acerca de una posible reconciliación.

Ahora la pareja volvió a irse de paseo, esta vez se les vío en San Luis de Potosí, México. Danilo y Michelle estuvieron compartiendo con un grupo de amigos y por lo que se mostró en las publicaciones todo fue felicidad y buenos momentos.

En las salidas anteriores el público se había enterado por boca de otras personas. Esta vez fue la actriz mexicana la que compartió las imágenes y videos de la reunión. En la cuenta de Instagram de la artista @michellerenaud se pudo saber más de cómo es fue en esta nueva salida juntos.

“Hay que danzarle a la vida“

Además acompañó un post del sonriente grupo de amigos con un extenso y reflexivo mensaje. “Hay que danzarle a la vida. Según lo que he aprendido, se hace valorando el lugar que habitamos: reconociéndolo, admirándolo y cuidandolo. Aceptándonos tal cual somos, con nuestros blancos y nuestros negros. No peleando con nosotros mismos. Si no observándonos, sintiendo y amándonos”, comenzó la actriz.

“Y algo fundamental son los amigos, las personas con las que danzamos esta vida. Porque son ellos la guía de lo que somos, lo que ves en el otro es a ti mismo. Incluso cuando no te gusta lo que ves ,es ahí el regalo, si no te gusta, solo está en ti cambiarlo. Los amigos son nuestra guía para saber dónde estamos parados. Respétalos, abrázalos y compártete tal cual eres”.

Michelle prosiguió describiendo lo que ha aprendido a lo largo de su vida. “Yo por mi parte puedo decir con mucho orgullo que mi fortuna está en la gente que me rodea. Estoy bendecida porque comparto con gente hermosa, admirable, que me ama y con quienes soy yo a mi máxima expresión y así nos divertimos y bailamos”, se lee en el texto.

“Goza la vida que para eso te la regalaron“

También Renaud expresó lo importante que es lo bueno y bonito que hay en la vida. “Además que sé reconocer la belleza de la naturaleza en todas sus expresiones, los paisajes, el cielo y los seres vivos generan en mi sensación de abundancia en mi corazón. Suena súper cursi pero así lo siento. Soy SOMOS afortunados de ser quienes somos aquí, ahora y siempre. Aunque a veces no lo sabemos ver en el momento, a todos nos llegará el tiempo de entenderlo”.

“Sutileza en tus deseos, sutileza en tu visión y sutileza en tu andar es lo que más te abrirá el panorama. Al final ¿Quien quisiera poder ver solo una estrella, cuando hay todo un universo que observar? Confía que la vida, Dios o en tu misma alma para que te guíen por el mejor camino. Sin aferrarte ni a tus creencias que nublan tu esencia, ni a tus deseos que pueden ser más pequeños de lo que imaginas ni a tus tormentos que son tus mejores maestros”, compartió la mexicana.

Para finalizar la rubia animó a todos sus seguidores a que disfruten cada día de la vida. “Goza la vida que para eso te la regalaron. @danilocarrerah @sandrakai @ger_guss @danchavezcamach Andres, Lalo. GRACIAS por ser y estar.

Me encanta disfrutarlos, bailar, entender, cantar y gozar con ustedes.

!!Que bonito viaje hicimos. Espero se repita pronto y nos acompañemos siempre en esta búsqueda que solo nosotros entendemos. Los amo”, concluyó la artista.

