Michelle Renaud y Danilo Carrera, entre lágrimas explicaron su situación actual, tras la polémica del anillo de compromiso que estaba vendiendo la actriz

Michelle Renaud está siendo duramente criticada porque, al parecer, puso a la venta la hermosa joya con la que Danilo Carrera le pidió matrimonio. Estas especulaciones se dieron por una publicación de la actriz mexicana en su cuenta de Instagram.

A los cinco días de haber revelado que habían culminado su relación amorosa y roto el compromiso de boda, Michelle colgó a través las stories de su cuenta oficial de Instagram @michellerenaud una fotografía de un anillo marca Tiffany & Co.

Además, la bella actriz mexicana motivó a los hombres a que compraran la sortija que está con la energía pura del amor. "Hombres románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar el paso, escríbanme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor”, dijo Michelle.

Ante esta polémica, los famosos actores aparecieron en la cuenta de Michelle aclarando el porqué decidieron separarse, aunque no tocaron el tema de la venta del anillo de compromiso. La actriz había aclarado que se trataba de la joya de un amigo y no de la que le dio el actor a ella.

Nuestra historia de amor. ¡No lloren porque termino sonrían porque sucedió! Te amo @danilocarrerah , nunca dejemos que NADIE ni nada manche esta hermosa relación. Gracias por tanto, con estas palabras la Renaud colgó el video en su cuenta de Instagram donde ambos explican lo que pasó.

"Yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”

La publicación sorprendió a todos y por un momento se pensó que habían vuelto, pero entre lágrimas y sonrisas la pareja informó que seguirán siendo amigos porque ya no pueden seguir adelante como novios debido a que quieren cosas distintas.

Queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos, y él también, pero no ahorita, y tenemos la misma edad, tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos, yo creo que ya estoy en edad de hacerlo, yo tengo un hijo y quiero otro pronto, quiero una familia”, dijo Renaud.

El guayaquileño también expresó su sentir por la difícil ruptura con la mexicana. "Quizá si yo tuviera 35 o 36 estaría en ese punto de mi vida y es súper difícil, en verdad me duele me duele y me cuesta mucho porque hay muchísimo amor. También pienso en 50 o 60 años en estar contigo y algún día cumplir los sueños que teníamos y lo digo aquí: tal vez en la manera de cerrar la puerta, pero abrir una ventana”, expresó Carrera.

