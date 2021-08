Ricky Martin confesó que está entusiasmado por volver a los escenarios

Ricky Martin está contento porque de a poco la pandemia empieza a dar tregua y pronto podrá volver a los escenarios. Durante una reciente entrevista el artista puertorriqueño compartió su felicidad y dijo que está trabajando muy duro para que su próxima gira de conciertos impacte a sus miles de seguidores. Luego de tanto tiempo sin estar en contacto directo.

El cantante Ricky Martin celebra, además de sus próximas presentaciones, que su tema Qué Rico Fuera, tiene millones de reproducciones en YouTube. Tan solo un mes después de haberlo lanzado en su canal oficial.

“Los planes cambiaron radicalmente“

A través de una videoconferencia, con la modelo y conductora de La Peña del Morfi (Telefe), Jesica Cirio, el artista dio a conocer su programa de actividades. Además de confesar abiertamente qué, “yo amo a la Argentina”, según contó en el show.

“Me daban ganas de pararme a bailar cuando escuche el tema (Qué Rico Fuera) junto a Paloma Mami, ¿te pasa lo mismo con esa canción?”, comenzó indicando la animadora. Martin contestó: “De eso trata. Al principio de la pandemia yo iba a salir de gira presentando mi nuevo disco que se iba a llamar Movimiento, pero nada de movimiento. Porque los planes cambiaron radicalmente y el disco se convirtió en baladas y se llamó Pausa”, dijo el intérprete.

“Martin: No quiero exponer a la gente a este virus“

“Ahora lo que quiero es fiesta, carnaval y volver a los escenarios, y que todo el mundo pueda bailar. Necesitamos un poquito de libertad y por eso empecé a trabajar con Paloma Mami a quien le escribí por Instagram. Ella ha sido siempre muy selectiva con sus colaboraciones, entonces, en menos de 24 horas estaba metida en el estudio, salió el tema y a la gente le esta gustando”, relató.

Cirio le preguntó a Ricky: “¿Cómo te llevas con las redes sociales?”. “Honestamente me encantan, estoy obsesionado porque me paso todo el día chequeando qué es lo que dice el público y qué le gusta o no le gusta. Porque es una herramienta que yo no tenía cuando empezó mi música”, contestó el cantante, agregando qué: “Ahora tenés la reacción inmediata del público es como un vicio y tengo que hacer un esfuerzo a la mañana cuando abro los ojos de no agarrar el celular. Porque digo ‘primero respira, lávate la cara, desayuna’… pero nunca me sale’”, agregó.

Sobre una posible visita de Martin a Argentina, el artista dijo qué, “mi último concierto fue en Buenos Aires antes de que nos mandaran a la casa. La gira en Latinoamérica empieza en enero y febrero (2022) por México y después vamos bajando, pero con calma porque vamos a ir viendo cómo están las variantes (Covid). Lo importante es que todo el mundo esté saludable y no quiero exponer a la gente a este virus. Vamos con calma, pero lo importante es que otra vez vamos a estar juntos”, concluyó Ricky.

Descubre más: