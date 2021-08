Julián Gil se abre y cuenta que su etapa como padre ha sido dura

Julián Gil ha vivido un verdadero calvario desde que se separó de la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Pues la ruptura no se dio en buenos términos y el actror argentino perdió la custodia total del hijo que procrearon durante la relación, Matías, quien en la actualidad tiene 4 años.

El muy mediático caso legal entre Julián Gil y Marjorie de Sousa se llevó a cabo desde 2018. Y luego de múltiples citas y apelaciones, un juez dictaminó que no puede ver al pequeño y le otorgó la patria potestad en su totalidad a la actriz y modelo.

La orden del juez además incluyó que Gil está obligado a otorgar una pensión mensual a su hijo, pero sin tener la posibilidad de compartir con él. Este es el tercer hijo del actor, quien ya tenía a Julián Jr., nacido 1995; y a Nicolle, a quien procreó a la edad de 15 años.

“He salido súper afectado“

En una antigua entrevista a El Universal, el artista reveló que al haber sido padre tan joven no fue nada fácil, pues no era nada maduro. Además que lo obligó a dejar la escuela y tener tres trabajos distintos para poder mantener a su familia.

“Tuve momentos de fractura con Nicolle cuando ella era adolescente. Tuvimos nuestras conversaciones donde me dijo ‘papi por qué no estuviste conmigo en mi graduación o por qué no estuviste en esto o tal’. Y yo le decía que no es que no quisiera sino que se juntaba la inmadurez con que tenía dos o tres trabajos”, recordó.

Julián confesó que su papel en la telenovela del productor Juan Osorio le recuerda a lo que vive actualmente con su hijo Matías: “Ahora que leo los textos o estoy en escenas con Mane (su hijo en la telenovela), yo he salido súper afectado porque pienso ‘sé que esta conversación la voy a tener con mi hijo en unos años’. Ha sido un personaje gratificante para mí, como un eje catalizador para también poder drenar estas cosas personales que me suceden ahora”, expresó.

Julián: “Dejemos que el tiempo decida“

En estos momentos el artista parece estar aceptando el hecho de que ya no está en sus manos recuperar a su hijo, y que debe dejarselo al tiempo. Según le contó a la prensa, hace unas semanas, pidiendo que por favor no le pregunten más sobre ese tema. “Yo creo que las preguntas -acerca de ese tema- ya están demás. Ya deberían empezar a cerrar el tema. Porque ya ni siquiera ustedes saben qué más preguntar. Entonces yo creo que ya es tiempo de dejar a Marjorie también vivir. Que yo viva, y que el niño crezca. Y ya cuando hayan noticias nuevas ya les iremos diciendo”.

“Incluso dudo hasta de sus capacidades como periodistas porque la verdad si surgiera algo, pues ustedes me preguntan. Pero ya la verdad que… se molestan si uno no para. Paro y me hacen preguntas que no tienen ningún tipo de sentido así qué ya”, expresó un poco alterado el argentino.

Además, el novio de la periodista deportiva Valeria Marín continuó diciendo que sean más creativos con sus preguntas y dejen de hablar de su hijo. “Preguntas porque no tienes más nada que preguntar. Y después de esa pregunta, otra pregunta para después crear veneno y la verdad es que ya está de más”.

Agregó que ya todos conocen la historia con su hijo y que no hay nada nuevo que contar. “Ustedes saben lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, entonces dejemos que el tiempo decida. Y hablamos de aquí a unos años porque de nada vale seguir hablando si vamos a estar dando vuelta en lo mismo”, concluyó Julián mientras estaba abordo de un vehículo.

Descubre más: