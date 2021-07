Julián Gil está siendo acusado de depredador sexual por pedirle fotos íntimas a sus fans

Julián Gil está siendo involucrado en una delicada polémica por acoso a mujeres. Esto luego de que a revista especializada en el mundo del espectáculo TV Notas publicara la noticia de que el actor nacido en Buenos Aires, Argentina, le pide fotografías íntimas a sus fans, y además siendo novio de la famosa comentarista deportiva Valeria Marín.

El medio de entretenimiento le sacó la información a un amigo de Julián Gil, quien reveló además que “es un ojo alegre”. Alegando que el actor mantiene relaciones con varias mujeres, tatnto de su entorno laboral como con sus propias fanáticas, a las que constantemente les pide fotografías de tipo sexual.

De acuerdo con la fuente que encontró la revista, Gil contacta a las mujeres que lo siguen a través de sus redes soiales aprovenchándose de su fama y encanto físico para pedir contenido seual. “Él lleva rato manejándose así Julián comienza a escribirle a mujeres super guapas o fitness que lo siguen. Les hace la plática y les endulza el oído. Dime tú quién se va a resistir a un hombre con esa presencia que además finge interés en ti y de la nada te hace plática”, comenzó revelando el amigo del artista.

“Logra que ellas le manden fotos y videos íntimos”

Además este sujeto del cual no se aportó su identidad, aseguró que el argentino enamora momentaneamente a las mujeres para que le envien lo que él requiere. “Las chicas caen rendidas, entonces él empieza a pedir más y más cosas, hasta que logra que ellas le manden fotos y videos íntimos”, confesó el supuesto amigo de Julián.

El escandálo sería peor porque el actor lleva una relación amorosa de 2 años con la periodista deportiva Valeria Marín. Pero que según indicó la fuente eso no lo detiene para galantear con otras chicas. Y que aún no ha sido descubierto porque tiene bien armada su estrategia para no dejar rastros de sus infidelidades.

“Saca provecho, bloquea a las chicas y borra todo rastro”, y acerca de que le está mintiendo a su pareja sentimental él alega que es consensuado y que “si no toca, no es infidelidad”, señaló la fuente. Al momento no hay declaraciones por parte del Julián ante estos sorprendentes secretos revelados sobre su vida.

“Ya deberían empezar a cerrar el tema“

De lo que sí habló recientemente fue de su incomodidad cuando se le pregunta por la situación con su hijo. Al ser abordado por unos periodistas para preguntarle acerca del matrimonio de su hija mayor y entre la conversación colaron el tema del pequeño.

Mientras un reportero intentaba que Julián contara acerca de los pormenores del matrimonio Nicolle Gil: cuando viaja a España, donde será la ceremonia; quien costeó la boda, etc. Otro colega lo interrumpió para preguntarle al actor oriundo de Argentina “¿si le gustaría que Matías estuviera en ese momento tan importante?”.

“Dudo hasta de sus capacidades como periodistas“

De inmediato, Gil se salió de sus casillas y le respondió: “Yo creo que las preguntas -acerca de ese tema- ya están demás. Ya deberían empezar a cerrar el tema. Porque ya ni siquiera ustedes saben qué más preguntar. Entonces yo creo que ya es tiempo de dejar a Marjorie también vivir. Que yo viva, y que el niño crezca. Y ya cuando hayan noticias nuevas ya les iremos diciendo”.

“Incluso dudo hasta de sus capacidades como periodistas porque la verdad si surgiera algo, pues ustedes me preguntan. Pero ya la verdad que… se molestan si uno no para. Paro y me hacen preguntas que no tienen ningún tipo de sentido así qué ya”, expresó un poco alterado el argentino.

