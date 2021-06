Julián Gil dijo que Marjorie de Sousa padece de una enfermedad mental que la hizo alejarlo de su hijo

Es del conocimiento del público la pésima relación que existe entre Julián Gil y Marjorie de Sousa. Quienes son los padres del pequeño Matías, de 4 años, por quien lucharon en tribunales. Finalmente la custodia total se le otorgó a su madre, la actriz nacida en Caracas, Venezuela. Quedando con esto, sin poder tener contacto con su padre.

Julián Gil ha estado destrozado por no poder ver crecer a su hijo, incluso, a veces es a través de las redes sociales que se entera de su vida. Como sucedió cuando la actriz hizo un dueto infantil con Matías, el pasado año, en el mes de diciembre. La canción ‘el Burrito sabanero’ fue interpretada por el pequeño en compañía de su madre, quien hasta grabó un video oficial del tema.

Síndrome de Alienación Parental

El actor, recientemente, fue consultado al respecto del pleito con Marjorie y reveló la razón del por qué la actriz ha alejado por todos los medios a su hijo de él. En entrevista con Televisa, Julián aseguró declaró que la venezolana padece de un síndrome mental.

Comenzó explicando que la enfermedad es muy común, pero que aún no se le da la importancia debida. “Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental. Son millones de personas que lo padecen”, agregando que en cuanto no se ataque el problema con seriedad, él va a seguir distanciado de su hijo. “Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”.

Según, Richard Garner, creador de este término, el Síndrome de Alienación Parental (SAP) sucede cuando la madre inicia una campaña injustificada de denigración en contra del padre. A través de los hijos como mecanismo para sancionar y castigar a sus esposos. Y obtener de ellos algún tipo de beneficio o consideración, señala el especialista en la materia.

“Tampoco es que lo extrañe“

Por ello es que el actor lleva tres años, de los cuatro de vida de su hijo, sin poder verlo. “Tampoco es que lo extrañe, porque no puedes extrañar algo que no conoces. Alguien con quien no has hecho vínculo. Me encantaría extrañarlo”, aseguró Julián para Televisa. No obstante, la expareja ya tienen relaciones serias con otras personas: Marjorie es novia del empresario Vicente Uribe; y Gil está con la comentarista deportiva Valeria Marín.

Cuando le preguntaron qué tiene planeado para el Día del Padre, el oriundo de Argentina, dijo que tiene el amor de sus otros dos hijos: Julian Jr. de 25 años y Nicolle de 34. Agregando que también tiene el cariño de sus madres, y así lo celebrará como lo ha hecho en ocasiones anteriores: feliz y con la gente que aprecia.

“No quiero pensar mucho porque soy bastante llorón”

Por otro lado, pero siguiendo en el tema de la familia, el artista reveló que Nicolle se casará el próximo 10 de septiembre de este año. “Es el proyecto más importante de mi vida, se casa en Madrid. Me tienen de wedding planner”, comentó emocionado.

Agregó que es muy sentimental y no sabe cual será su reacción el día que vea a su primera hija vestida de novia. “El otro día le dije: ´déjame ver el traje de novia´ y me dijo: ´no papi, todavía no. Te quiero ver llorando el día de la boda´. La verdad no quiero pensar mucho porque soy bastante llorón”.

El también modelo contó detalles de la relación entre su hija y su prometido de origen español. Quienes vivieron año y medio en Madrid, cuando al europeo le dio cáncer y después de 17 quimioterapias logró superarlo. “Va a haber una boda de celebración, una porque como decimos aquí ´la libró´y otra porque se van a juntar toda la vida”, expresó el artista.

