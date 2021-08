Eiza González confesó lo mal que le hizo querer “ser perfecta para todos”

Eiza González está en la mejor época de su carrera profesional como actriz, luego de que se afianzara en Hollywood. Hace unos meses fue nombrada como la intérprete mujer más taquillera de la gran pantalla del momento. Y en una reciente entrevista se sinceró sobre su trabajo en la industria cinematográfica estadounidense. Y cómo ha tenido que superar varias dificultades para llegar a convertirse en lo que es hoy.

En el pódcast Lipstick on the reim, Eiza González, aseguró que busca “representar a la mujer mexicana contemporánea” , con el objetivo de que su cultura sea vista y escuchada a nivel internacional. La actriz recalcó que ahora se inclina por papeles que aporten más que algo superficial.

Eiza: “Sentir vergüenza por tener problemas“

“Quiero que mi cultura sea vista, escuchada. Y por eso me enfoqué en conseguir papeles que me lo permitieran. Así que cuando conseguí trabajo en Yo te cuido y Godzilla y estos papeles, sin importar el tamaño. Eran grandes oportunidades para representar a la mujer mexicana contemporánea”, añadió que se ha alejado de los estereotipos. “Era importante porque no estaba interpretando estereotipos. Estaba actuando roles que se sentían universales y que siempre quise ver”, comenzó explicando.

González confesó que anteriormente intentaba satisfacer las expectativas que otras personas tenían de ella. “Cada etapa de nuestras vidas defines quienes somos. Y creo que hay un malestar social en donde se nos ha enseñado a sentir vergüenza por tener problemas. Y siempre quieres mostrar ‘Estoy bien’. ‘¿Cómo estás? Estoy bien, completamente bien’”, comentó.

“Siempre tenemos esa mentalidad y creo que en ese entonces, yo sólo quería tenerlo todo en orden. Quería ser esa versión perfecta que todo el mundo quería que fuera. Quería ser perfecta para todos” contó a la conductora Molly Sims.

“El legado de María Félix será retratado bajo la luz más auténtica”

Recientemente, se supo que la artista se asoció con el director Matthew Heineman y Linden Entertainment. Para realizar en una biopic y llevar a la pantalla la vida y obra de la icónica y bella actriz de la época del Cine de Oro mexicano, María Felix.

Eiza será quien le dé vida a la inigualable intérprete, según el medio Deadline. Donde además se reveló que los encargados están en la búsqueda de un escritor mexicano o latinoamericano para que pueda plasmar la vida de Félix a la pantalla chica.

Además del rol protagónico, también tendrá participación como productora junto con Dana Harris y Nicole King. Y Walter Rivera es otro de los que acompañará a la actriz, en la producción. Quien manifestó que está muy contenta porque sea Eiza la encargada de “revivir” a la María Félix.

“Durante mucho tiempo hemos estado buscando al socio adecuado para contar la historia de María. Estamos orgullosos de asociarnos con Eiza González, ya que encarna gran parte de la fuerza, inteligencia, pasión, carácter y belleza de María. Sabemos que Eiza y esta película tienen el poder de influir en el cambio, al igual que María Félix y sabemos que en manos de Eiza, el legado de María Félix será retratado bajo la luz más auténtica”, indicó Rivera.

