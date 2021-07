Finalmente Eiza González confirmó su relación amorosa con Paul Rabil a través de las redes sociales

Eiza González ha tratado de mantener su vida sentimental alejada de los medios de comunicación. Pero a través de un reciente tuit y una storie en su cuenta de Instagram, la actriz se mostró muy cariñosa y expresiva con el jugador de lacrosse Paul Rabil.

La famosa actriz de Hollywood Eiza González ya había sido captada el pasado mes de junio con el atleta mientras daban un romántico paseo. Aunque la aretista no había ofrecido declaraciones al respecto. Se sabe que Rabil es originario de Los Ángeles, Estados Unidos.

“Te amo Paul Rabil“

González compartió en sus redes sociales un tuit y un storie de manera muy cariñosa felicitando a Paul Rabil. Tras haber terminado uno de sus partidos. En el Twitter escribió “Felicidades rey del lacrosse @PaulRabil”. Mientras que en el Instagram publicó una fotografía en la que aparecía abrazada con Paul

Y acompañó la imagen con el texto: “Felicidades por convertirse en el histórico líder con más puntos a favor de todo el deporte. Te amo Paul Rabil, nadie trabaja tan intenso como tú”, escribió la actriz y cantante nacida en México.

En la página Page Six infromó que Eiza y Rabil: “entraron juntos al campo de entrenamiento en Massachusetts para desayunar, ya que él tenía un juego al día siguiente”. Y aunado a los posteos de la artista quedó claro que sí tienen una relación amorosa.

“Mírenme ser la mujer más taquillera”

Con esto parece que González empieza a tener la felicidad completa, tras ser reconocida como una de las actrices más taquilleras de la gran pantalla. En esa ocasión expresó su orgullo por ser la mujer más exitosa del momento, tras aguantar desprecios y comentarios en contra.

“Normalmente, nunca comparto cosas como esta, pero esto va para todas las personas que me dijeron que una mujer -inserte mi nacionalidad o cualquier estereotipo que se me haya atribuido- no podía ser protagonista, o que a la gente no le importaba. Bueno, mírenme ser la mujer más taquillera”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter.

“Lloré poquito“

La oriunda de la Ciudad de México, compartió el rankin basado en datos de las cifras de taquilla, la cual la ubica como la mejor, y agradeció a todos sus fans. “Esto va para mis mexicanos y latinos, porque nos merecemos ser vistos. Y GRACIAS a ustedes por el apoyo. Porque ustedes son los que van al cine”. Además, confesó que se emocionó por la mención al punto de las lágrimas. “Y claro que lloré poquito. Lloré poquito”, expresó la actriz de Godzilla vs King Kong. Quien además ya está siendo comparada con su compatriota Salma Hayek.

“¡Ay! Muchas gracias. Digo, yo trato de dar lo mejor, ¿sabes? Es una carrera compleja y hay muchas cosas que tal vez mucha gente no ve y no sabe. Pero uno trata de mantenerse positivo. Con proyectos que te motivan y que realmente, como artista tú conectas. Y eso es lo único que tú puedes hacer realmente”, respondió González durante una entrevista con la revista matutina ‘Hoy‘, al hacerle la referencia con Hayek.

La también cantante aprovechó de hablar acerca de su debut doblando en la película Spirit, el indomable. En la cual interpreta a ‘Milagro’, la madre del protagonista de la cinta animada. “Es increíble porque hacer animación es completamente distinto a hacer películas. Es probarte como actor y jugar a ser niño otra vez”, indicó al respecto al programa de espectáculos.

