Ricardo Delgado revela las secuelas que le dejó el Covid-19 y pide empatía por el momento que está pasando

Ricardo Delgado rompe el silencio respecto a las secuelas que ha enfrentado por el Covid-19. El ex chico reality recibió una serie de comentarios con respecto a su calvicie, y decidió compartir su historia en respuesta a sus detractores, asegurando que está pasando por una fuerte depresión y que la caída del cabello es una secuela más del coronavirus.

“En redes sociales he visto comentarios como ‘tan joven y se le está cayendo el pelo’. A mi me hicieron un implante hace poco porque estaba perdiendo el pelo muy rápido. Esto no se debe a la calvicie, se debe al Covid. Mi sistema nervioso quedó destruído, sufrí de depresión, de ansiedades, pérdida de memoria, y entre esas cosas la pérdida de cabello”, explicó Delgado en su cuenta de Instagram.

Ricardo continuó: “Ustedes no saben todo lo que yo he vivido… a las personas que están pasando quizás por una depresión, no se rindan… Yo tengo fe para poder salir de esta depresión tan grande que tengo. Les pido que entiendan y comprendan. Sean empáticos con las personas, porque no estoy viviendo un buen momento”.

Ricardo Delgado está por asumir nuevos retos

Hace unos días se dio a conocer la noticia de que Ricardo llegaría a un proyecto online como comentarista de farándula. “Las cosas se están dando poco a poco… va a ser en un canal digital. Estoy analizando la posibilidad de otro reality, lo importante es que se están dando las cosas”, expresó Delgado conversando con la prensa.

En cuanto a las críticas que recibiría, aseveró: “Pueden hablar lo que les dé la gana, y si tienen una objeción o queja directamente en la cara… Basta ya de esa gente odiadora, envidiosa que no soporta ver al resto progresar. Yo voy a subir como la espuma y les va arder la vida, y si no les gusta no vean… yo merezco ese puesto me he venido preparando, también tengo un título y talento”.