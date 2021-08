Comienzan las críticas por el debut de Ricardo Delgado en la farándula y Stanlin Ramos es el primero en romper el silencio

El que persevera vence y Ricardo Delgado saltó de su perfil de Instagram a la pantalla de un programa Online. Este debut desató la “furia” de algunas opiniones, como la del periodista Stanlin Ramos que se pronunció al respecto haciendo un llamado a las plataformas de dejar de elegir “a dedo” a quienes ingresan a su parrilla de programación.

“Basta ya de las personas escogidas a dedo, basta de gente que no es profesional. Basta de gente que por ser una persona mediática o tener una cara bonita ya está en un programa Online… Personas que por hablar mal de los personajes de la farándula se creen críticos, periodistas de farándula”, comenzó diciendo el comunicador social.

Stanlin aseveró que estas contrataciones destruían las oportunidades profesionales. “Están destruyendo la calidad de producción, nos están destruyendo a los profesionales de verdad… detrás de nosotros viene una generación que también se está preparando y que merece ser tomada en cuenta”.

Aconsejó, además, que “para todo lo que realiza en la vida uno debe prepararse… zapatero a su zapato. La gente tiene que aprender que porque sea online no cualquiera puede estar sentado despotricando sobre cualquier persona”.

Ricardo Delgado se une a un proyecto digital

Nuevas oportunidades se vienen para el ex chico reality. “Las cosas se están dando poco a poco… va a ser en un canal digital. Estoy analizando la posibilidad de otro reality, lo importante es que se están dando las cosas”, expresó Delgado conversando con la prensa.

Previendo las críticas que recibiría, Ricardo declaró: “Pueden hablar lo que les dé la gana, y si tienen una objeción o queja directamente en la cara… Basta ya de esa gente odiadora, envidiosa que no soporta ver al resto progresar. Yo voy a subir como la espuma y les va arder la vida, y si no les gusta no vean… yo merezco ese puesto me he venido preparando, también tengo un título y talento”.