Ricardo Delgado será presentador de un programa de farándula: “Duela a quien le duela”

El polémico exchico reality Ricardo Delgado será presentador en un programa de farándula online. Así lo dio a conocer a través de las cámaras del show transmitido por la señal abierta para todo Ecuador de TC Televisión, ‘De boca en boca’.

Ricardo Delgado ahora formará parte de los animadores de los espacios dedicados a las noticias del mundo del espectáculo ecuatoriano. Y seguramente dará mucho de qué hablar, como lo ha venido haciendo con sus crudos y directos comentarios a través de sus redes sociales.

“La gente ha visto mi talento“

El animador comenzó explicando que está muy emoconado porque se le están abriendo las puertas laborales. “Las cosas se están dando poco a poco. Pienso que es el mejor momento y estamos en esta nueva etapa en la vida y voy a aprovecharla al 100%. Va a ser en un canal digital, por el momento”, señaló.

Además, reveló que no solo es este programa el que lo tienen contento, sino que está apunto de concretar otros. “Se vienen nuevos proyectos también. Estoy analizando la posibilidad de otro reality. Estamos en conversaciones aún, pero lo importante es que las puertas se están abriendo”, destacó.

Ricardo aseguró que se ganó el puesto en su nuevo trabajo gracias al apoyo del público que ha visto su talento. “La gente ha visto el talento y yo estoy agradecido con estas personas y con el público que es el que me ha puesto ahí“, agregó, al tiempo que recalcó que al que no le parezca bien su rol que se lo diga a la cara. “Pueden hablar los que se les dé la gana. Y si tienen alguna objección o queja, directamente y en la cara, de frente, por favor. Que yo voy a estar aquí para responder”, indicó.

“Me lo merezco y duelale a quien le duela“

“Basta ya de esa gente odiadora, sufridora. Que no soporta ver al resto progresar. Yo voy a subir como la espuma y les va a arder la vida. Y si no les gusta no vean, se aguantan”, apuntó el exchico reality.

En cuanto a las criticas que le están empezando a llegar por ser nuevo en la animación indicó qué, “yo merezco ese puesto porque me he venido preparando. También tengo un título y porque simplemente tengo el talento”, añadiendo qué, “me lo merezco y duelale a quien le duela, estoy ahí. Me pueden conocer por cosas positivas o negativas, la cosa es que la gente hable y la gente ha hablado muchísimo“, señaló Delgado.

Para concluir, Ricardo afirmó que ya la gente lo conoce y sabe que él está capacitado para cumplir con su nuevo proyecto. “Yo no he tenido la necesidad de decir soy bueno: yo lo he demostrado con actos. Todos han visto mi forma de hablar, todos han visto mis comentarios acertados”, finalizó.

