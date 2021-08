Don Day responde a sus detractores desde Estambul

Don Day saltó desde “Soy El Mejor” a “El Poder del Amor”, para representar a Ecuador en Turquía en el reality que será transmitido por Ecuavisa. En medio de esta elección junto a Mare Cevallos, muchas han sido las críticas recibidas por la selección de Don Day y Diego no contuvo su opinión para responder a sus detractores.

“Quería compartirles un poquito… buena vibra para los que de verdad me quieren… y los que no me quieren me van a tener que ver, ya estoy en esta vuelta. Sufran, me encanta que sufran… es más, publico más cosas para que sufran”, comenzó diciendo Don Day en su clip para Instagram. “Yo no sé por qué a la gente le gusta darse mala vibra por gusto, en vez de apoyar”, continuó.

Don Day afirmó que entiende la postura de la periodista Clara Pazos. “Ojalá se cumplan sus oraciones y pierda… pero donde gano, cuidadito van a salir ‘Ecuador primero’. Entiendo lo que dijo Clara Pazos. Cuando tu no eres nadie, eres nadie. Ah pero si ganas ‘ay él es ecuatoriano’”, concluyó el ex chico reality.

Don Day confesó quién es su crush

“Yo tengo muchos secretos en la vida, y uno de esos es decir por quién me caldeo… me voy a privar con el nombre”, dijo Diego en una entrevista con Jonathan Estrada. “A mi siempre me ha parecido… interesante. Desde que la conozco, ahora no la veo nunca y está pasando por algo heavy… Alejandra Jaramillo a mi me encanta, es mi amor platónico”.

Don Day afirmó “es una mujer super guapa, madura, centrada… desde siempre. Todo comenzó cuando fui a un programa de la vecina… ahí la conocí y dije wow que mujer… ahora solo admiro su belleza”. Jonathan confirmó que habló con Jaramillo de él y Don Day respondió “no me vengas con esa labia… este man ya me ha hecho vacilar con una pelada”.