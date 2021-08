Adamari López aclara que su cambio físico no se debe a una intervención porque “después del cáncer no está en sus planes hacerme operaciones”

La reconocida conductora de televisión Adamari López compartió, nuevamente, su secreto para tener una increíble figura física. Dejando claro que no fue debido a ninguna operación bariátrica. Puesto que es lo que menos quiere luego de haber atravesado por un terrible cáncer, que puso en riesgo su vida, hace algunos años.

Adamari López contó que el gran cambio físico que ha tenido en los últimos meses no es por causa de intervención quirúrgica, sino que todo ha sido por disciplina en su alimentación y sus rutinas de ejercicios. Gracias al programa Weight Watchers de la famosa presentadora Oprah Winfrey.

“No me he hecho ninguna operación bariátrica“

“No me he hecho ninguna operación bariátrica, no está en mis planes hacerme operaciones. Después del cáncer, que es con la única operación que me hice en toda mi vida, no he estado en el hospital”, aseguró para el diario español La Opinión.

López señaló que su mejora es gracias a su enfoque y a al régimen alimenticio y de entrenamientos: “-Mi motivación- fue enfocarme y ponerme un poco más estricta conmigo misma. En principio, cuando empecé con WW, rebajé como 10 libras (aproximadamente cuatro kilos y medio). Y empecé también hacer ejercicios y la primera parte me fue bastante bien. Vino la pandemia y yo creo que nos descolocó a todos en muchos aspectos, y tuvimos que reenfocarnos en todos los aspectos de la vida”, explicó la nacida en Puerto Rico.

Desde hace un año ha perdido casi 10 kilos

“Al seguir con WW lo que podía hacer también era, además del ejercicio, reducir un poco las porciones que estaba comiendo, y eliminar por completo los refrescos. Que yo no los había eliminado porque afortunadamente WW te permite agarrar de los alimentos que tu desees, lo que tú quieras, siempre y cuando te mantengas con tus puntos”, comentó López.

Adamari también reveló cuantos kilos de peso ha perdido desde que comenzó con el programa, hace ya un año. “Ahora mismo estoy casi 20 libras (alrededor de nueve kilos) menos de cuando comencé hace un año y medio en WW. Mi coach ha sido también importantísima porque me ha ayudado a tenerme motivada”, indicó.

Asimismo, la presentadora del programa Hoy, comentó que su hija es su gran apoyo y hasta compañera de entrenamientos. “Ha sido también una gran aliada, con toda su energía, en lograr que yo tenga mi cometido de llegar a esa meta que todavía me falta, pero voy por muy buen camino”, dijo la también actriz.

López no tiene certeza de lo que pase con su relación con Toni Costa

“Ella no tiene, y nunca le hemos creado la conciencia de gordo o flaco sino de un estilo de vida saludable. Y ella sí me ha visto haciendo ejercicio, bailando con ella, en la bicicleta, entrenando. Me veía entrenar duro con Yas, me ve entrenar duro con Jossy, y eso es en lo que se enfoca”, aseguró.

La puertorriqueña continuó explicando en qué se basa su rutina alimenticia.“Tengo que ser consciente de lo que como o no como, y ellos nos dan una guía, con muchas recetas de cosas saludables, pero también tú puedes poner los puntos de las cosas que tú comes. Y las puedes traquear porque todo tiene un código de barra y tú lo puedes contabilizar. A mí se me hacía difícil tener una dieta donde tengo que comer solamente la proteína o no puedo comer los carbohidratos, aquí sí puedo comer en las porciones adecuadas”, puntualizó.

Para concluir, también habló un poco de su situación actual con su expareja Toni Costa, padre de su hija. “Yo estoy on hold (en espera), no sé qué te pueda decir. Este es un momento de incertidumbre, en ese aspecto. Y le pido a papá Dios mucha sabiduría para tomar decisiones y elecciones correctas es lo que más puedo decir”, confesó Adamari.

