Adamari López y Toni Costa tendrían problemas desde inicios de este año pero lo intentaron ocultar

Adamari López impactó a todos al revelar que se separó de su esposo Tony Costa. La animadora reconocida internacionalmente habló acerca de la ruptura de su matrimonio de 10 años, en ‘Hoy‘ el programa que conduce para la cadena Telemundo.

Con los ojos llenos de lágrimas Adamari conversó sobre la dura decisión que tuvo que tomar, la cual según ella misma es por su propia paz. Y tras una drástica transformación física para llevar una vida más saludable, pero no solo externamente, sino también un bienestar mental.

Con fotos y videos la pareja trataba de ocultar su mala situación

Según la puertorriqueña el fin de la relación llegó porqué, “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia. Y esta es la decisión que he tomado”. Con respecto a la hija que tiene con Tony señaló que es lo lo mejor para ella porque de igual manera sus padres la van a amar.

“Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”.

La noticia causó mucho desconcierto en el público pues la presentadora de televisión hace unas semanas había subido unas “fotitos familiares”, en las que se les veía muy feliz. La serie de postales fueron posteadas en su cuenta de Instagram @adamarilopez “Unas fotitos familiares que me recuerdan lo maravilloso que es estar presentes, disfrutar la familia y celebrar la vida“, escribió López.

“Esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso“

Para el cumpleaños número 6 de Alaia, también parecían ser el matrimonio más feliz de todos. Tal como se parecía en los videos y fotos que compartió Adamari con sus más de 5 millones de seguidores. ” 6to Cumple Alaïa. Mi #tbt de hoy es para recordar la fiesta del cumpleaños de Alaïa. Recordar cómo se divirtió me llena de alegría. Espero poder celebrarle muchos cumples más en un futuro sin pandemia. Gracias a todos por tomar las medidas de precaución y de seguridad, y agradecida infinitamente con todos los que nos ayudaron a hacer este día tan especial. Los Quiero Mucho”.

Por esto parece increíble que el amor entre Costa y López haya terminado, pero la también actriz de telenovelas detalló que la decisión la venía pensando desde que empezó a mejorar su aspecto físico. “Llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido precisamente esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, aclaró en el video que subió en su perfil de Instagram.

“No es la primera vez que busco ayuda y hemos estado buscando ayuda como herramienta para tomar esta determinación. En este momento entendemos que es lo correcto y es el momento de continuar nuestras vidas separados”, agregó López.

“¿Qué es lo insano de estar con Tony?“

Tras estas declaraciones de la artista en el programa Chisme no Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani hablaron acerca del tema, asegurando que ellos dieron la noticia el pasado 26 de enero. Alegando que la pareja estaba en crisis y que ambos habían dejado de seguirse en Instagram.

“Ella estaba en un live limpiando el clóset y diciendo que los muebles los regala a no sé quién. Él (Tony) posteó en otro apartamento que no era la casa de Adamari con la nena”, afirmó además que el matrimonio no había hecho publicaciones juntos desde el 5 de enero.

Los conductores también ahondaron en lo expresado por la presentadora. “Si escuchas las palabras de Adamari, está tan claro que aquí pasaron cosas feas y graves, dijo: ´porque vivo una vida saludable, por esa razón dejo a Tony´ ¿Qué es lo insano de estar con Tony?”, señaló Javier en Chisme No Like.

Descubre más: