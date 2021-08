La madre de Carlos José Matamoros defiende a su hijo luego de que fue captado acariciando a su compañera de trabajo en la cintura

Elizabeth Icaza, madre del presentador Carlos José Matamoros, salió en su defensa. Luego de que se filtrara un video en el que aparece acariciando a su compañera de labores en plena grabación. Y lo señalan de que están involucrando sentimentalmente con la joven presentadora, Alejandra Gavilánez. Del programa ‘El sorteo ganador Milagro’, de canal 3 Milagro.

Carlos José Matamoros está indignado porque según él, no hay mala intención, pero en internet están tergiversando lo que pasó. “Ella se viene para atrás en el video que circula, yo solo le toco la espalda para advertirle. Siempre que se trabaja con otra persona ocurren situaciones similares, sobre todo en un estudio pequeño y este lo es, no hay mucho espacio“, aseguró.

Matamoros: “Gracias a Dios con La Gringa no me he peleado“

Agregando que lo que hizo fue ayudar a su compañera pues es nueva en la profesión: “Además es una chica sin experiencia y solo la trato de ayudar. Son unas desgraciadas esas páginas. No le estoy faltando el respeto, no la estoy morboseando. Parece que alguien ha estado en el estudio en Milagro y me ha grabado. Muchos van a retirar premios. Es un acto de mala fe porque causan problemas“, indicó Matamoros.

“Si quieren meterse conmigo que lo hagan, pero no con La Gringa. No sé si la chica tiene novio, no se dan cuenta de que le crean un lío a ella. Gracias a Dios con La Gringa no me he peleado, pero está molesta. Tiene previsto volver en septiembre a Ecuador”, confesó Carlos José.

“El video está editado”

Ahora, la madre de Matamoros respaldó al animador, indicando que el video fue editado para inculpar a su hijo de infiel. “No quiero que piensen que como soy la madre lo estoy defendiendo, pero eso no es así. Él quiere mucho a Christina, ama a Christina -‘la Gringa’-. Yo sí quisiera que pasaran el video completo, porque ese video que pasaron está editado, entonces da la impresión de otra cosa”, declaró para el programa de farándula ‘De boca en boca’.

“Me duele porque yo conozco su corazón. Sé lo que él está viviendo ahora, entonces oir cosas que lo lastiman, me duele mucho. Yo le doy gracias a Dios que Christina es una chica inteligente, que ama a Carlos José y eso permite que ella pueda ver las cosas de otra manera. Lo que sí te digo es que ahí no hay nada”, comentó Icaza.

Para cerrar, Elizabeth insistió en que su hijo le es fiel a su esposa ‘la Gringa’: “Yo ni siquiera sabía cómo se llama la chica y tampoco aceptaría nada -entre Carlos y Alejandra-. Yo meto las manos al fuego por mi hijo, y no es infiel”.

