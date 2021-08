Julián Gil rompe el silencio nuevamente sobre el alejanmiento con su hijo Matías por decisión de Marjorie de Sousa

A pesar de que Julián Gil había pedido a la prensa que ya pararan de preguntarle por la situación con su hijo Matías, el actor argentino volvió a dejar saber el dolor que siente por no poder estar a su lado. A través de las redes sociales, compartió un video en el que el famoso comediante Eugenio Derbez le muestra su solaridad. Y lo acompañó con un extenso texto refiriéndose al tema.

El actor argentino, Julián Gil, perdió la custodia total del hijo que tuvo con la tambián actriz, Marjorie de Sousa. Y entre tanta polémica acerca del caso y dimes y diretes, hace poco anunció que no declarara más sobre el hecho. Pero rompió el silencio a través de su cuenta personal en Instagram @juliangil y posteó una entrevista realizada a Derbez en la que recordó que él también atravesó por la misma situación con su ex Victoria Ruffo.

“Niño manipulado“

El galán de telenovelas comenzó titulando su escrito: “ALIENACIÓN PARENTAL”, y prosiguió explicando: “Este no es un caso de Eugenio y Julián, es el caso de millones de niños que son privados de sus derechos y su libertad. Esta es una enfermedad, síndrome, ego o capricho como le quieran llamar”, expresó.

“Le tocó a él, me toca a mí, pero piensen un segundo en los niños ¿Por qué tiene que crecer sin la figura paterna o materna? ¿Por qué? ¿Sabían que es un delito? ¿Sabías que se trata con psiquiatras y especialistas? Y a la prensa o los familiares (en el caso de no ser públicas)”, se lee bajo el video.

Gil aseguró que la actriz es la única culpable de no poder ver a Matías. “NO le pregunten al niño ¿Cómo te sientes por no crecer con su papá? pregúntenle ¿Por qué tu mamá no te dejó ver a tu papá? Y como el niño por ser niño “manipulado”, no puede hablar. Pregúntenle a la mamá ¿Por qué no deja que el niño comparta con su papá?. Llevo 4 años haciéndoles a ustedes la misma pregunta. No le pregunten como está el niño, pregúntenle ¿Por qué NO ME LO DEJA VER?“, escribió.

Gil: “La señora padece una enfermedad que es alienación parental“

Además, Julián dijo que Marjorie nunca va a hablar sobre el tema pues “no tiene nada que decir”. “Bueno la contestación ya la sabemos. NO VOY A HABLAR DEL TEMA… Claro. No tiene nada que decir. Toca esperar hasta que el niño ya grande quiera ver a papá. Pues acá estaré hijo”, el argentino agregó la etiqueta. “#alienacionparental#BORRANDOAPAPA“.

Para concluir, el artista compartió con sus seguidores el significado de Síndrome de Alineación Parental, el cual indicó hace unos meses, padece la actriz venezolana. “𝗘𝗹 𝗦í𝗻𝗱𝗿𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗔𝗹𝗶𝗲𝗻𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗣𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗼 𝗦𝗔𝗣 𝗲𝘀 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗷𝘂𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘀í𝗻𝘁𝗼𝗺𝗮𝘀, 𝗾𝘂𝗲 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲 𝗲𝗻 𝗹𝗼𝘀 𝗵𝗶𝗷𝗼𝘀, 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿, 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮𝘀 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗲𝗴𝗶𝗮𝘀, 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝗻𝗶ñ𝗼𝘀. C𝗼𝗻 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗺𝗽𝗲𝗱𝗶𝗿, 𝗼𝗯𝘀𝘁𝗮𝗰𝘂𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗼 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗶𝗿 𝘀𝘂𝘀 𝘃í𝗻𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹 𝗼𝘁𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗲𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿”.

Julián había explicado que este padecimiento es muy común, pero que aún no se le da la importancia debida. “Yo creo que la gente también debe de entender que la señora padece una enfermedad que es alienación parental. Son millones de personas que lo padecen”, agregando que en cuanto no se ataque el problema con seriedad, él va a seguir distanciado de su hijo. “Mientras no concienticen que es una enfermedad, Matías y yo vamos a seguir separados”, señaló tiempo atrás.

