Emma Guerrero pierde seguidores en Instagram por ser “mala paga”

Parece que peor fue el remedio que la enfermedad. La actriz Emma Guerrero saltó a sus redes sociales para tratar de defenderse de las acusaciones de una emprendedora, y terminó perdiendo 10 mil seguidores en Instagram, hasta el momento. Una vendedora de lentes realizó un canje publicitario con la estrella ecuatoriana y reclamó su “incumplimiento” con el pago.

En vista de que Emma no realizó las publicaciones pautadas por el intercambio, y además la tildó de “ridícula” al sentirse atacada por la emprendedora, ésta decidió hacer la denuncia pública. Las capturas de las conversaciones se hicieron virales en redes sociales y el público comenzó a apoyar a la joven que reclamaba lo “justo” por su negociación.

Las consecuencias son tangibles para Emma. Más allá de tener que responderle, probablemente, con el pago en efectivo por los lentes recibidos, tuvo un impacto en sus redes sociales y el alcance que pueda tener como artista de ahora en adelante como influencer y empresaria.

Mayra Jaime se pronunció en contra de Emma Guerrero

Los comentarios en los programas de farándula no se hicieron esperar. La presentadora Mayra Jaime también aseguró que el valor de la palabra es importante. “Si tú quedas en algo, sea cual sea las condiciones en las que recibiste el producto, tienes que hacerlo”. Además alegó, “yo la entiendo el punto de que se demoró porque ahora es mamá y está con lo del negocio, no tiene tiempo, a mi me ha pasado… pero aquí es cuestión de palabra”.

Mayra continuó: “Si tu como talento a ti te dieron un chupete, tu dijiste que ese chupete lo ibas a subir lo tienes que subir… si tu dices no no lo quiero porque mi perfil no maneja canjes es aceptable… pero la palabra es la palabra y punto”.