Mariela Viteri regresa con una propuesta diferente a la televisión nacional

La comunicadora social Mariela Viteri confirma su regreso a la pantalla. El reportero Miguel Cedeño conversó con la presentadora de “Cocinando con Mariela” y ésta aseguró que “vamos hacer algo diferente… yo varío”, entre risas y el carisma que la identifica. “Es algo en lo que ya me introducí en otro canal hace algún tiempo, y ahora con niños”, continuó explicando.

“Es una nueva oportunidad, para mi va a ser bonito. Se va a dar una vez a la semana, así que para mí va a ser una bonita oportunidad el poder volver, arreglando los tiempos que para mi son importantes”, declaró Viteri para afirmar que “la tele es un amor que no puedes olvidar”.

Y es que la espontaneidad de Viteri también ha conquistado las plataformas digitales, la radio y las redes sociales. Mariela se sumó a TikTok para “bailar” junto a su productora Gina Reinoso se divierte con los challenges y demás. “El mismo paso Marielita… 😂😂😂😂. Lo bueno es que disfrutas bailar así”, comentó un usuario en su momento.

Mariela Viteri recordó su entrevista con “El Puma”

Mariela celebró hace unos meses sus 31 años de carrera profesional, y compartió algunas de sus experiencias, incluyendo una entrevista con “El Puma” José Luis Rodríguez. “Hay una canción tuya que dice ‘una chica me vacila’… ¿te puedo vacilar?”, preguntó Viteri y el “El Puma” respondió: “Siéntete en libertad de preguntarme y hacer lo que tú quieras, que yo tengo en la libertad de poder decirte que sí o no”.

Más adelante Mariela indagó: “¿Cómo te conservas tan joven?… ¿Te pintas el cabello? ¿Qué número de tinte usas?”. El Puma sostuvo “la alimentación, lo que uno hace… y si, por supuesto, pero no lo diré porque no me están pagando (risas)”.