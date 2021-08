El post con el que Carolina Jaume rompió el silencio y confirmó su segundo divorcio

Carolina Jaume compartió, finalmente, un mensaje hablando acerca de su real situación sentimental. Esto luego de que se filtró su acta de divorcio con el empresario Allan Zenck, padre de su segundo hijo, Alonso de Jesús, de tan solo 5 añitos. Aunque en un inicio la conductora de ‘Soy el mejor’ había tratado de mantenerlo oculto. Incluso, posteó una fotografía en familia, hablando de una presunta reconciliación que luego de unos minutos borró.

Luego de eso, Carolina Jaume no rindió declaraciones al respecto y no había dicho mayor cosa en sus redes sociales. Hasta que ahora apareció para dejar el siguiente texto en su perfil de Instagram @carolinajaume para sus más de dos millones de seguidores.

Carolina: “Estoy tomando la decisión de seguir adelante“

“Dicen que somos valientes, seguras, trabajadoras, luchadoras (en teoría cada día de la mujer y día de la madre). Yo simplemente digo que somos mujeres y madres. Y es que ser mujer y madre, o simplemente mujer, en este siglo conlleva muchos adjetivos de los arriba descritos. La mujer gracias al apoyo de otras mujeres está aprendiendo a perder sus miedos, la mujer comienza a valorarse porque la sociedad debe aprender a valorarla y no juzgarla por estar sola”, comenzó explicando.

También indicó que es duro tener que lidiar con sus problemas personales y aparte con los que la juzgan a través de las redes, solo por ser figura pública. “A veces extraño la vida que solía tener. Sin embargo, estoy tomando la decisión de seguir adelante y superar los obstáculos que se me presentan“.

“El tiempo lo cura todo“

“A enfrentarme a la crítica de quienes creen como tienes que vivir escondidos tras las redes sociales. Donde el anonimato muchas veces logra sacar la peor crueldad contra otra persona, en este caso contra mí. Que por ser “conocida” debo enfrentar balas cargadas de rabia y frustración“, señaló la nacida en Guayaquil.

Carolina también recalcó que ser feliz no depende de estar con un hombre, que por el contrario, se debe ser feliz sola, o como es ahora su caso, con sus hijos. “De alguna forma mi nueva realidad me ha dado mi propio cuento de hadas, una vida llena de felicidad y un ‘y fueron felices para siempre’ con mi hijos. He aprendido que a veces el príncipe azul no es quien salva a todos y te hace feliz (o en nuestra sociedad machista y misógina nos “hace señoras”) A veces el príncipe azul es un pequeño niño y una bella adolescente que te dicen “mami”.

La animadora de 36 años confesó que ahora debe ser más valiente y fuerte hasta que pase toda esta dura etapa de su divorcio, porque el tiempo todo lo cura. “Estar sola a mi edad significa convertirte en una mujer madura, valiente, fuerte, atrevida, luchadora, capaz de hacer cualquier cosa. Claro que hay momentos obscuros, llenos de tristeza, enojo, incertidumbre, pero eso pasa, el tiempo lo cura todo. Miré hacia adelante, como siempre, como me enseñó la vida a fuerza de golpes”, señaló.

“Se puede dar amor familiar a pesar de no estar juntos“

Además, Jaume agradeció a sus exesposos por haberles dejado lo más grande que tiene en la vida, sus hijos. “Gracias a esos dos hombres maravillosos que se cruzaron conmigo y me dieron la bendición de ser madre de sus hijos. No dejare jamás de quererlos, respetarlos, honrarlos y ser la mejor madre para sus hijos”.

Continuó: “En mis manos sus hijos siempre tendrán cuidado amor y sobre todo educación. Desde el ejemplo, a pesar que la sociedad no entienda muchas veces que el rol de padres es compartido y que se puede dar amor familiar a pesar de no estar juntos como pareja”.

Para finalizar, Carolina recalcó que su confesión está dedicada a las mujeres que están atravesando su misma situación, para que luchen hasta ser felices de nuevo. “Espero este post ayude a muchas mujeres que sienten que han fracasado. No piensen así ¡¡¡Somos mujeres!!! Y nosotras podemos con todo”, concluyó.

