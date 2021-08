Britney Spears se desnuda y deja a sus fanáticos con poco a la imaginación

La cantante Britney Spears ha estado haciendo algunos movimientos audaces en las redes sociales desde su última victoria legal en su batalla por la tutela. La estrella del pop publicó dos fotos de sí misma en topless en Instagram este fin de semana. En las instantáneas se puede ver a Spears de pie junto a un árbol en lo que parece su patio trasero.

Estas siguen a una serie de publicaciones de Instagram donde Spears ha sido más sincera sobre su batalla por la tutela, dejando que los fanáticos sepan sobre las luchas que ha enfrentado e incluso usando públicamente #FreeBritney por primera vez. Spears, quien es conocida por compartir sus pensamientos en largos subtítulos, deja que estas fotos hablen por sí mismas, subtitulando una con un emoji de planta en maceta y la otra con tres emojis brillantes.

Por supuesto, Spears no es ajena a las fotos sexys. La cantante publica regularmente fotos en traje de baño, y ​​publicó una sensual imagen de espalda desnuda a principios de este mes, según la revista People. A principios de esta semana, la estrella del pop compartió que todavía está aceptando los cambios recientes en su vida y que tiene mucho más que decir con respecto a su batalla por la tutela y los involucrados.

Britney Spears se desahoga más que nunca en sus redes sociales

“Así que dije ‘la vida sigue’ en una de mis publicaciones recientes, pero siempre es más fácil decirlo que hacerlo !!!!! En ese momento, eso fue lo que sentí fue lo más fácil de decir, pero creo que todos sabemos que nunca podré dejar ir y seguir adelante por completo hasta que haya dicho todo lo que necesitaba decir… ¡y ni siquiera estoy cerca! Me dijeron que me quedara callado sobre las cosas durante tanto tiempo y finalmente siento que me estoy poniendo aquí 🕊️🕊️🕊️ !!!! ” ella escribió junto a la imagen.

Por otra parte, ha desatado rumores de compromiso cuando el Daily Mail capturó la mano de Britney recibiendo un café de Starbucks con su novio. Lo sorprendente fue el anillo gigante que se veía en su anular. Incluso TMZ abordó al entrenador personal y bromeó que ya ellos se habían casado.