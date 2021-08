Billie Eilish deja a la vista su lencería de encaje en la fiesta de lanzamiento del álbum ‘Happier Than Ever’

La cantante Billie Eilish festejó con sus amigos el lanzamiento de su nuevo álbum “Happier Than Ever”. La ganadora del Grammy de 19 años sonrió y se rió en una serie de fotos y videos tomados en la fiesta, la noche antes de que su segundo álbum cayera. Billie sorprendió en una parte superior de corsé beige suave, con un sujetador de encaje negro debajo.

El recién rubio hitmaker combinó el look con pantalones de cuero negro, un cárdigan negro y collares plateados en capas. Aunque está recibiendo mucho amor de los fans, parece que incluso Billie Eilish no es inmune a los trolls de Internet. Recientemente aplaudió a los comentaristas que estaban llamando a su próximo álbum un fracaso.

En un TikTok del 11 de julio, Billie compartió una frase que había visto en toda la plataforma de redes sociales: “¿Es solo yo o es Billie en su era del fracaso? ¿Por qué chupa ahora?” – mientras ella volteaba los ojos. “Literalmente todo lo que veo en esta aplicación”, subtituló su video. “Cómete mi polvo. Mis tetas son más grandes que las tuyas”.

Comparan a Billie Eilish con Among Us

Los comentarios se produjeron en medio de una tibia recepción a su último sencillo “NDA”, que cayó el 9 de julio. Algunos la compararon con el tema de Among Us, el popular videojuego, ya que otros dijeron que su “carrera está retrocediendo”. Sin embargo, un fanático comentó “todo el mundo en TikTok no puede formarse su propia opinión, y es literalmente tan positivo en otras plataformas. Así que def no va a ser su era de fracaso. Solo se está haciendo eco de TikTok”.

Fuera de la música, Billie recientemente se abrió a Brittany Spanos para “The Hot List 2021” de la revista Rolling Stone. En el largometraje, Billie dijo que su vida era “normal” y que también estaba “yendo a primeras citas de nuevo, de la manera más discreta posible”.