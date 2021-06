Billie Eilish se disculpa por usar insultos asiático en video del pasado

Después de que su novio se disculpara por comentarios racistas del pasado, Billie Eilish se disculpa después de que videos pasados de su acento asiático y negro aparentemente burlándose atrajeron críticas después de recircular en internet. La joven emitió un comunicado a través de sus Historias de Instagram diciendo que estaba “horrorizada y avergonzada” por hablar con un insulto antiasiático de la canción de Tyler the Creator de 2011 “Fish”.

“Los amo chicos, y muchos de ustedes me han estado pidiendo que aborde esto. Y esto es algo que QUIERO abordar porque me están etiquetando como algo que no soy”, comenzó su publicación. “Hay una edición de video dando vueltas de mí cuando tenía 13 o 14 años donde pronuncié una palabra de una canción que en ese momento no sabía que era un término despectivo utilizado contra los miembros de la comunidad asiática. Estoy horrorizada y avergonzada”.

Billie Eilish issues apology for mouthing an anti-Asian derogatory term in a resurfaced video. pic.twitter.com/dzeMzHzJoQ — Pop Base (@PopBase) June 22, 2021

Eilish explicó que fuera de ese clip, el insulto “nunca fue utilizado a mi alrededor por nadie en mi familia. Independientemente de mi ignorancia y edad en ese momento, nada excusa el hecho de que fue hiriente. Y por eso lo siento”.

Billie Eilish niega haberse burlado de alguien más

La cantante también se refirió al resto del clip, ya que los comentaristas la han acusado de burlarse de los acentos asiáticos y negros. Eilish negó que se estuviera burlando de los demás, diciendo en cambio que estaba “hablando con una voz tonta de galimatías inventado… algo que empecé a hacer cuando era niña y he hecho toda mi vida al hablar con mis mascotas, amigos y familiares”.

En medio de su declaración, la cantante continuó: “De ninguna manera es una imitación de nadie ni de ningún idioma, acento o cultura en lo MÁS MÍNIMO. Cualquiera que me conozca me ha visto andar con voces toda mi vida… Independientemente de cómo se interpretó, no quise decir que ninguna de mis acciones haya causado daño a otros, y me rompe absolutamente el corazón que se esté etiquetando ahora de una manera que podría causar dolor a las personas que lo escuchan”.