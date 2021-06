Novio de Billie Eilish se disculpa por publicaciones homofóbicas y racistas en las redes sociales

Matthew Tyler Vorce pidió disculpas por publicaciones racistas y homófobas pasadas en las redes sociales. El actor, quien es novio de la cantante Billie Eilish, reconoció que sus comentarios del pasado fueron “hirientes” y “ofensivos”, al afirmar que “Quiero disculparme por las cosas que escribí en las redes sociales en el pasado”.

“El lenguaje que utilicé fue hiriente e irresponsable y entiendo lo ofensivas que son esas palabras. Si era una letra, una cita o simplemente yo siendo tonto, no importa, continuó. “Estoy avergonzado y profundamente arrepentido de haberlas usado en cualquier contexto. No es como me criaron y no es lo que detengo, y agregó: “No debería haber usado este lenguaje en primer lugar y no lo volveré a usar. Lo siento mucho por el daño que he causado”.

El actor decidió asumir la “responsabilidad” de sus palabras y acciones. “Asumo toda la responsabilidad sobre mis acciones”. La disculpa se produce después de que algunas publicaciones antiguas publicadas en Twitter y Facebook, salieron a la luz gracias a los fanáticos de su novia Billie. Estos tweets iban contenidos de insultos hacia los afrodescendientes y la comunidad LGBTQ. Incluso, otro post parecía estar dirigido a la cantante Adele, para el año 2012.

Matthew Tyler Vorce están en el ojo del huracán por su romance con Billie Eilish

Matthew ha estado en el centro de atención desde que fue capturado junto a Billie en abril de este 2021. En las fotografías que rodaron por los medios paparazzi, la pareja estaba de paseo romántico y con su perro Shark. Y las alarmas se encendieron cuando Matthew colocó su mano alrededor de ella, y Billie apoyó su cabeza sobre su hombro.

Más recientemente, el dúo se dirigió a Disneyland para disfrutar del parque de las canciones. La estrella musical no ha hablado públicamente sobre su romance Matthew, sólo ha insinuado que tuvo una “cita” en el video que acompañó la impresionante portada de la revista British Vogue. “Fui a una cita por primera vez ayer, así que ahí va”, sostuvo.