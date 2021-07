A sus 62 años Lyn May baila en tv nacional haciendo un split como en su mejor época aunque en el canto no le fue nada bien

Lyn May es la nueva participante del reality Quiero Cantar, el show que se transmite a través de la señal de TV Azteca. La vedette compartió que lo que busca dentro del programa es divertirse, y poco le importarán las críticas o si se mantiene en la competencia o no. Porque los dejará “calientitos” y les “quitará lo aguados”.

Lyn May expresó ante los jueces del programa de televisión, “qué lindo el público y apenas tengo 40 años en esto. Ya cumpliré 80 años y estoy buscando en dónde voy a quedar,”, dijo la vedette antes de interpretar el tema Qué le Pasa a Lupita de Mi Banda el Mexicano.

Mario Lafontaine, uno de los jurados opinó al su respeto de la puesta en escena de la artista. Este le pidió que en la siguiente participación que procure cantar más en vez de solo contar una canción.

¿Para qué chingados quiero calificaciones?

“Con todo respeto pero es una canción que requiere una precisión bastante narrada, para la próxima una canción para su tono vocal, mi respeto”, fue la crítica del juez. Mientras que la jueza invitada Daisha, le dijo a la vedette que para la próxima cante una balada: “Señora Lyn Mai, es una institución en el vedetismo, la canción, como dice Mario, no hay mucho de donde cortarle. Me gustaría escucharle una balda”, señaló Daisha.

Para cerrar con la ronda de criticas de los jueces, Horacio Villalobos fue más directo que sus compañeros y le dijo a May: “Lyn, ¿es verdad que ya cumplirás 80 años? Yo te felicito porque tengas la entereza. Hacer un split como le hiciste. Evidentemente vienes de la época de las vedettes, en los setentas”, comentó y agregó, “me gustaría verte cantar porque tú cantabas”.

Por su parte, Lyn contestó que solamente, “quiso calentar porque estaban fríos todos ustedes. Ya los dejé calientitos estaban muy tristes, muy aguados”, aseguró. Más tarde la vedette comentó qué:“No me importan las calificaciones, ¿para qué chingados quiero calificaciones? Me valen madre, yo me vine a divertir”.

“Que se opere el busto por favor“

Ultimamente, May no se está guardando nada a la hora de responder como lo ha hecho en el reality de TV Azteca. Ya hace unas semanas ha estado en boca de todos por las fuertes declaraciones que ha hecho en contra de otras artistas. Y al parecer no tiene la más mínima intención de parar. Sus más recientes blancos fueron Danna y Chiquis, y a una de estas hasta la mandó a operarse los senos porque “está plana” y que deje de imitar sus bailes.

La actriz comenzó refiriéndose en contra de la Danna Paola, asegurando que está molesta con ella porque la está imitando: “Estoy muy molesta con esa niña porque oye, me está copiando el movimiento de mis caderas en su baile. ¿Por qué no se pone a estudiar? Que vaya a una academia a estudiar baile”, apuntó la vedette.

También dejó saber su opinión acerca del aspecto físico de la famosa actriz de la exitosa serie española, original de Netflix, ‘Élite‘. “Además no tiene nada, ¡está plana!, que se opere el busto por favor. Y creo que no canta muy bonito que digamos”, cometó May.

Descubre más: