Alejandra Guzmán revivió su triángulo amoroso que vivió con Erik Rubín y Paulina Rubio

Alejandra Guzmán recordó, recientemente, en una entrevista que ofreció al animador Yordi Rosado, que fue parte de un triángulo amoroso. Esto porque, según ‘la Reina del rock‘, ‘la Chica dorada’, Paulina Rubio se metió en su relación con el extimbiriche, Erik Rubín.

Alejandra Guzmán se abrió y contó con lujos y detalles, cómo inició la relación con el cantante, quien hoy en día está casado con la presentadora de ‘Hoy’, Andre Legarreta. “Empecé a salir con Erik porque me gustó en unos Premios TVyNovelas. El cual yo me lo gané e iba con un vestido verde. Ahí nos encontramos Erik y yo. Estaba guapo, tenía la de Princesa Tibetana, su cabello largo, sus dos arracadas, yo dije ‘papacito hermoso’”, relató Guzmán, al tiempo que señaló que de pronto Paulina se metió en la relación. “Salí con él como dos meses hasta que me enteré que salía con Paulina otra vez”, reveló.

“No me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”

De inmediato, Alejandra terminó su relación con Erik debido al engaño con Rubio. Y se lo contó a su productor musical, quien también trabajaba para Paulina y este aprovechó para enfrentarlas musicalmente. “Ahí le conté al productor, me hizo la de ‘Hey Güera’, a ella le puso ‘ese hombre no se toca’ o algo así. Era el mismo productor (de las dos), fíjate que copiona , donde yo iba, ella venía no sé por qué siempre lo hacía. Sí, lo mandé a volar”.

Rubín nunca se enteró que el tema era dedicado a él, pues ‘la Reina del rock’ no volvió a hablarle durante un tiempo. “Cuando ya trueno, ya no te vuelvo a hablar, pero sí me dolió. No me gusta que me sean infiel y menos con una famosa”, confesó la cantante mexicana.

Sin embargo, el enojo ya pasó y comenzó a tener contacto nuevamente con Erik y hasta una colaboración con ‘la Chica dorada’. “Sí lo he visto (a Erik), lo saludo y me da mucho gusto que esté bien; ahora que está con Andrea lo respeto mucho y sus hijas están hermosas, pero lo veo diferente. Con Paulina trabajé en un video , ibamos a hacer un proyecto, pero ya no salió por la pandemia y otras cosas”.

Alejandra: “La piel se pone negra y dura como una piedra”

Otro de los temas que tocó Alejandra con Yordi Rosado fue el de las complicaciones de salud que ha sufrido debido a una inyección en los glúteos que le colocaron hace más de diez años. La madre de Frida Sofía confesó que la han operado 40 veces por esa razón. “Ha sido un proceso largo, bien largo”, indicó, al tiempo que comentó qué, “empecé a darme cuenta de que no estaba bien de salud cuando estaba en Londres haciendo un disco. Ahí ya no podía caminar y me empezaba a sentir muy mal, con una fiebre espantosa”.

Agregó que además de la fiebre y el malestar en sus piernas, su piel también empezó a cambiar de color. “Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra. Y el plástico no permitía que pegara mi piel con mi piel porque había plástico”, explicó.

Tan grave fue la situación que Alejandra tuvo que firmar un documento en el que autorizaba que hicieran “experimentos” para tratar de salvarle la vida. Detallando que no demandaría en caso de que los resultados no fueran los esperados.

Descubre más: