Daniela Parra pidió directamente a la fiscal General de Justicia que se haga cargo del caso porque su papá “fue acusado de un delito que no cometió”

Daniela Parra, sigue dando la cara en defensa de su padre, el actor mexicano Héctor Parra. Quien hace unos meses fue encarcelado por, presuntamente, haber abusado de su hermana Alexa. Ahora, la joven pidió directamente a la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, la abogada Ernestina Godoy, que se haga cargo personalmente del caso.

Daniela Parra utilizó sus rede sociales para hacer público el comunicado en el que hace la solicitud. Y describió cómo se ha llevado el proceso legal del actor. Insistiendo en que Héctor no cometió ningún delito y está siendo acusado injustamente.

“Ocultación de elementos de prueba que demostraban la inexistencia de delitos”

En el documento se señala que Daniela y su grupo de abogados se reunieron hace unos días, específicamente, el 28 de julio, con la Coordinadora General de Víctimas y la Fiscal de Delitos Sexuales. Con la intención de solicitar “nuevamente la supervisión correcta de la acusación hecha por la fiscalía. Exponiendo las consideraciones jurídicas, la indebida actuación por parte del Ministerio Público. Y la ocultación de elementos de prueba que demostraban la inexistencia de delitos”.

Asimismo, informó que se realizó una denuncia penal en contra de los dos fiscales y los supervisores de estos, por ocultar información al juez encargado del caso. “Esta acción penal al parecer molestó mucho a la Coordinadora y la Fiscal, y fue la justificación aludida por ellas para no mostrar voluntad en la revisión de los hechos que ha denunciado falsamente mi hermana”, escribió la joven de 24 años.

Y aprovechó para señalar una vez más al diputado Sergio Mayer por estar a favor de Alexa e intervenir en el caso. “La Coordinadora General de Víctimas reconoció que efectivamente, en su momento, se reunió con el diputado federal, Sergio Mayer, para tratar sobre el tema de la acusación en contra de mi papá”, acusándolo del delito de tráfico de influencias.

“No hay indicadores de agresión sexual”

“Como ya saben, mi papá fue acusado de un delito que no cometió. A lo largo de estos meses no existía una declaración formal por la parte acusadora y casualmente ahora el diputado Sergio Mayer Bretón sale a declarar que él ya tenía conocimiento de este asunto cuando hace un mes todavía no existían cargos en contra de Héctor Parra”, escribió Daniela Parra en su Instagram @dannielaprm

Daniela reveló que la denuncia en contra del actor y político se realizará legalmente el primero de septiembre de este año. Dejando además un mensaje para la fiscal: “Le pido a ella nuevamente que revise personalmente la acusación que en su oportunidad podrían formular sus subordinadas prestas al capricho del casi exdiputado”.

Anteriormente, también el juez de control de la Fiscalía de Delitos Sexuales, Sergio Saveda, informó que en el caso existen muchas irregularidades. “No permitió (un juez) que se dilucidara, que se analizara este dato de prueba del nueve de noviembre de 2020, donde refiere circunstancias contrarias a esta opinión técnica en materia de psicología. Es decir, no hay indicadores de agresión sexual”, expresó.

