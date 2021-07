La madre de Chyno Miranda rompe el silencio y aclara la situación de salud de su hijo así como los rumores de separación de su esposa

Chyno Miranda ha sido noticia desde que se supo de su complicado estado de salud debido al contagio de Covid-19 del que fue víctima. Más aún por las fuertes secuelas que esta le dejó: europatía periférica, que le provocó parálisis muscular, y encefalitis. Pero ahora también se le suma los rumores de una presunta ruptura de su matrimonio.

Se especula que Jesús Alberto, o mejor conocido como Chyno Miranda, y Natasha Araos se separaron, incluso que esta lo botó de su casa a él y a su madre. Supuestamente, porque ya no se quiere hacer cargo de él por su estado de salud, según reseñó el programa ‘Chisme No Like’. En el cual aseguraron que el venezolano se encontraba en su país bajo los cuidados de su mamá, Alcira Pérez. Porque Araos los había corrido de su residencia.

“Agradezco a todas las personas que me han escrito“

Incluso mostraron un supuesto comunicado, firmado por familiares de Chyno Miranda: “Ella se cansó de ya no poder contar más con el hombre que provee, con el amante. Con el que podía complacer todos sus caprichos y eso comenzó a cambiar radicalmente su comportamiento hacia él, y también sus prioridades. Comenzó a dejarlo solo para que se bañara, cuidara al bebé e hiciese su comida. Aunque Chyno aún no estaba en completa recuperación”.

Sin embargo Alcira, compartió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales, lo que desmiente la noticia aportada por el show de farándula, pues fue respondido por su nuera ‘Tashie’. “Agradezco a todas las personas que me han escrito preocupadas por la salud de mi hijo Jesús Alberto, él es mi sol y sé que Dios no me lo va abandonar. Les pido que oren por él, por su recuperación“.

“No fuimos botados de la casa“

“Ya está decretado que va a salir airoso de ésta, seguirá de la mano de Dios. Mil gracias por su apoyo. Dios los bendiga”, escribió la madre del cantante. Y él le respondió: “Amén, cielo ¡vamos pa’ lante!”. Y Natasha también se hizo presente: “Así mismo es, mami Alcira. Tú sabes, y siempre te lo he dicho, él estará bien. Mente positiva y con mucha fe”.

Además, para el programa ‘El Gordo y La Flaca‘ Pérez despejó todos los rumores alrededor de su hijo y la madre de su nieto, Lucca. “Tengo que aclararle al público, a las personas, que no fuimos botados de la casa. Jesús Alberto, no fue botado de su hogar ni yo tampoco”, aseguró la mujer.

