Arianna Mejía arremete contra Douglas Bastidas y dice que perdió su talento por consumir “porquería”

La duda de Douglas Bastidas sigue dando como dedo en la llaga para Arianna Mejía. La presentadora aprovechó los micrófonos del programa para el que trabaja, Fuull Farándula, y dejó clara nuevamente su posición frente a los comentarios de su ex pareja sobre su embarazo. “Este hombre debería preocuparse un poco más por su aspecto personal… por como se ve en televisión se ve sucio, como si no se hubiese bañado”, comenzó atacando la comentarista.

“Muy aparte de que haya sido un buen cantante, porque ahora ya no tiene voz de tanta porquería (haciendo un gesto con un dedo hacia la nariz). Deja de hablar de mi, tu y yo no estuvimos tanto tiempo… solo tres meses estuvimos juntos… Han pasado tres años desde que tú y yo terminamos. Luego estuve con Troy, con quien sí me iba a casar, y quien sí tiene derecho a opinar, creo, porque fue más recien”.

Con esto refuerza sus declaraciones previas: “Tantos años que no estoy con ese hombre y él sigue asegurando o afirmando cosas que no sabe. ¿El fue el colchón o la seda que envolvió esos dos cuerpos para formar el bebé?… Los hombres cuando uno los deja se ponen como a la defensiva… me da coraje que él opine… me da repugnancia”.

Douglas Bastidas duda del embarazo de Arianna Mejía

Estas declaraciones se dan después de que Douglas le respondiera a Silvana Torres sobre el embarazo de Arianna: “Yo la verdad no sé nada de ella desde hace mucho tiempo… no me interesa su vida. Como ser humano me alegra que le vaya bien pero nada más, me estoy enterando por ti”.

La Veneno Torres, directo al grano, preguntó a Arianna si su embarazo era mentira, y ofendida declaró: “Silvana me parece bajo de tu parte que me preguntes eso… Y yo no juego con la vida de absolutamente nadie, ni con mi vida personal en sí, ni con mi embarazo… De aquí a unos cuatro meses se me notará una pancita”.