Roberto Palazuelos confesó por qué una actriz lo apodó ‘Palazo’ luego de una escena íntima en la que no su cuerpo le jugó una mala pasada

Roberto Palazuelos se ha forjado una carrera en el mundo de la actuación por más de 30 años. Y sobre eso estuvo conversando en entrevista con el animador Yordi Rosado. A quien le confesó que ha acumulado muy buenos recuerdos y anécdotas para toda la vida. Como una en particular que recordó, en la cual pasó un momento bochornoso con una actriz.

Resulta que el también exitoso empresario Roberto Palazuelos, no pudo lograr contener su cuerpo y mente a la hora de grabar una picante escena muy íntima con una compañera de labores. Por lo que tuvo que pedirle disculpas por la reacción de su cuerpo durante una escena de cama.

En el programa De noche todo pasa, ‘el Diamante negro’, como también se le conoce al actor. Contó por primera vez el incómodo momento que vivió en pleno set de grabación. Pues no le gusta hablar de ello porque le causa vergüenza recordarlo, según dijo.

“Ya no te voy a decir Palazuelos“

El galán mexicano no reveló la identidad de la actriz, ni mayores detalles sobre cuándo sucedió. Pero sí relató que fue en la grabación de una narcoserie cuando le tocó grabar una escena de cama. En ese momento el artista no pudo controlar su cuerpo y fue “víctima” de una erección inesperada.

Roberto comenzó indicando que la actriz se percató de su erección y en broma le puso un apodo por el hecho. “Era una escena larga, entonces estaba así con ella. Entonces se siente que qué y ya no lo pude controlar. Entonces me decía -la actriz- ‘ya no te voy a decir Palazuelos, le digo ‘¿entonces cómo me vas a decir?’, ‘Palazo’ -contestó ella-”, detalló el empresario.

La situación hizo que Palazuelos se sintiera abochornado y tuvo que disculparse con su compañera. Quien además era la pareja sentimental del director del proyecto. Y sobre el involucarse sentimentalmente con sus colegas aeguró que perfiere evitarlo pues siempre termina causado problemas. Es por ello que en los últimos años ha preferido no relacionarse ni siquiera sexualmente con ellas, menos sentimentalmente.

“Solamente tuve una actriz novia y fue un desastre mediático“

“Por ahora prefiero ser profesional. Hay muchas mujeres afuera como para ir a agarrar ahí del set. Y luego además, si es un proyecto largo, te involucras sexualmente, ya ni digamos sentimentalmente, con una pareja ahí, se vuelve muy tedioso”, aseguró a Yordi Rosado.

Hasta el momento la única relación sentimental que se le conoció a Roberto con una actriz, fue la que sostuvo con Gaby Platas y esta no fue la mejor experiencia. “Solamente tuve una actriz novia y fue un desastre mediático, nos dimos hasta con la cacerola. Yo siempre decía: ‘No, yo las actrices no, están locas’. O sea, locas en el sentido de que le satisfaces el ego a una actriz”, relató en una oportunidad para la revista TVNovelas.

“Me tocó también los tiempos de Adela Noriega chavita. Entonces, yo decía: ‘Nombre, ni de broma (relacionarse con una actriz). Mis amigos, los hijos de los presidentes, esos sí las traían a todas (las actrices). Y yo, la verdad, es que nunca”, confesó ‘el Diamante Negro’.

