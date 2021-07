¿Kanye West sin hogar? el rapero que está en proceso de divorcio de Kim Kardashian está viviendo en un estadio

Se supo que Kanye West ha estado viviendo desde hace unas semanas en un estadio. Pero a qué se debe tal cosa ¿será que su expareja Kim Kardashian, madre de sus cuatro hijos, lo dejó sin dinero en el proceso de divorcio? no, esta no es la razón. El cantante decidió mudarse a un estadio para trabajar en su nuevo álbum.

Se supo que Kanye West se traladó hasta Atlanta para residir en el estadio Mercedes-Benz. Esto hasta terminar su décimo disco llamado ‘Donda‘, según confesó una persona muy cercana al artista estadounidense. La fuente fue contactada por la agencia AP, pero pidió permanecer en anonimato porque no tenía autorizado brindar declaraciones públicas acerca del tema.

El álbum de West se llama ‘Donda’ como su madre fallecida

Hace unos días, West se emocionó hasta las lágrimas al cantar su tema ‘Love Unconditionally‘, por lo que el sitio Page Six, aseguró que fue por recordar a su expareja ya que no la ha superado. Aunque en su cumpleaños fue visto en Francia, muy bien acompañado por la modelo rusa Irina Shayk, ex del futbolista Cristiano Ronaldo.

Este sería el nuevo material de estudio del rapero desde “Jesus Is King” en 2019. El cual lleva el nombre de su amada madre, Donda West, quien murió en el año 2007 a consecuencia de complicaciones por una cirugía plástica. El disco, que iba a ser lanzado el viernes pasado, pero saldrá este 6 de agosto.

Acerca de su estadía en el escenario deportivo, se supo que el galardonado con el Grammy ha acondicionado un estudio y un espacio como su habitación para afinar los detalles de su nuevo proyecto. Así como lo dejó ver en su cuenta de Instagram, donde colgó una imagen de la sencilla habitación en la que se ha hospedado estos últimos días.

Kim Kardashian asistió al estreno de su nuevo sencillo

En la postal se aprecia claramente el pequeño sitio amoblado tan solo con una televisión colgada de la pared, una cama de una plaza. Y en el closet se observa ropa del artista, y una maleta tirada en el suelo. West, de 44 años, ya presentó ‘Donda‘ en el estadio repleto de gente. Como se había anunciado hace unos días que realizaría la primera escucha pública de su álbum.

En el evento, Kanye dijo solo unas cortas palabras antes de presentar su nueva música. Al lanzamiento asistieron varias celebridades como: el rapero Rick Ross, Khloe Kardashian y su ahora expareja, Kim Kardashian. Quien llegó al lugar luciendo un traje completamente en color rojo, y acompañada de los cuatro hijos que tuvieron. Por lo que se deja ver que los artistas mantienen una muy buena relación pese a estar separados desde principios de este 2021.

Descubre más: