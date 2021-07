Dayanara Peralta “le bajó 2” a los filtros en sus publicaciones luego de los fuertes ataques que recibió por parte de los usuarios en las redes sociales

Dayanara Peralta parece haber tomado en cuenta las opiniones de sus fanáticos en cuanto al abuso del photoshop en sus fotografías. Ahora las postales que sube a sus redes sociales se ven menos retocadas conservando sus rasgos faciales característicos.

Dayanara Peralta fue tan señalada por este tema en las redes que estalló. Contestando que no “le importa” lo que los demás piensen y que si ella quiere usar filtros lo iba a hacer porque es su vida. “Haz lo que a ti te dé la gana. Ya yo se los he dicho alguna vez, pero hay que refrescarle porque se olvidan. Si yo quiero usar lentes de contacto ese es mi problema, no el tuyo. Si yo quiero subir una foto con filtro es mi problema, no el tuyo. Y si mañana me ves en la calle y soy ‘Chucky’, ya pues. ¡I’m sorry por la decepción! Pero es mi problema no el tuyo”, expresó en esa oportunidad.

“Si no te gusta, no me sigas”

Y es que todo comenzó cuando salió al mercado su tema ‘el Desquite’, el cual tiene una gran similitud en su letra con una que usan para protestar en marchas en contra del abuso al género femenino. Además cuestionaron su manera de vestir muy urbana, la punto de compararla con Karol G.

También recibió criticas al realizarse un aumento de senos por lo que contesó qué, “te invito a que seas feliz y a recordarte que la gente feliz no habla mal de los demás“, agregando que al que no le guste como ella es que no la siga. “En resumen. No te quedes en esta red social para lanzar criticas. Si no te sientes bien con las fotos que subo; si te ofende que use un escote; si te molesta que use lentes de contacto; si no te gusta que use filtros ni maquillaje. Y demás cosas que como artistas yo me siento feliz de poder hacerlo, no me sigas“.

Dayanara parece estar volviendo a su estilo romántico

Sin embargo, las publicaciones recientes de la exreina de belleza se ven con menos uso de filtros. Como una foto posteada hace una semana en la que aparece luciendo una camiseta negra y un bikini. Con una pose muy sensual inclinada hacia adelante para sostenerse en una mesa.

Asimismo, se puede apreciar en los comentarios dejados por los usuarios, recientemente. Ahora parecen ser más los que la apoyan que los que la recriminan: “Dayanara @dayanaraoficial celebro tu seguridad, porque a pesar de tantos comentarios, fuera de lugar, y me atrevo apostar que vienen de personas doble moral, sigues luciendo tu bello cuerpo! Lúcelo, mientras desees”. “Qué bella”. “Te ves más tú en esta foto”. “Me gusta como te ves sin tantos filtros, aunque usas mucho maquillaje”, son algunos de las opiniones que le dejan a la artista en su post.

También el nuevo sencillo de la cantante es más parecido al género con el que se dio a conocer la guayaquileña. ‘Regresa a mí’ es el nombre del tema que acaba de lanzar Dayanara. Una romántica balada con una letra llena de nostalgia y sentimiento por una separación amorosa. El cual está tiniendo mayor aceptación por el público en general.

