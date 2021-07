Grace Castro se siente “iluminada” tras su separación de Simón Mora

Parece que Simón Mora es el único que tiene el “Corazón Partío”, como la canción de Alejandro Sanz. Después de afirmar que sí quería separarse, Grace Castro se ha abierto con el reportero Miguel Cedeño en un Instagram Live para afirmar que se siente feliz, tranquila e “iluminada” desde que “recuperó” su vida, después de haber dejado hasta su carrera a un lado “por amor”.

“No es por nada… por medio de la separación que tuve ahora es como que me ilumine más. Me di cuenta de lo que realmente es importante… lo dejé de lado todo, hasta mi carrera y ni siquiera eso lo valoran, entonces no”, declaró Grace mientras Cedeño reafirmó para ella que lo importante era haberse dado cuenta y estar en el presente.

Recordemos que hace unos días el chico reality lloró durante la transmisión de un Instagram Live, lo que hizo que todos los espectadores aseguraran que lloraba por su ex pareja, Grace. Mientras sonaba la canción “¡Corre!” de Jesse & Joy, se ve que la mirada de Simón se dispersa y comienza a reflejarse las lágrimas.

Grace Castro asumió “positivamente” la separación

Por su parte, Grace conversó con Dieter Hoffmann, en su paso por el programa “Fuull Farándula”, desmintió de que la causa fuera una infidelidad: “Creo que es más fuerte… la infidelidad no se ha dado en nuestra relación, pero el tema de desconfianza si es más fuerte y más feo. Porque no es posible que estés con una persona que desconfía de ti”.

“Tú das todo por esa persona para que vengas y escuches ‘no que estás haciendo esto’, y la relación se vuelve tóxica”, continuó la modelo. “Motivos no he dado ninguno, lo que sí puedo decir es que cada ladrón juzga por su propia condición. No sé si él estuvo haciendo algo, que probablemente pensaba que le haría lo mismo pero no soy ese tipo de persona”.