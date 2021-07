Novio de Mafer Vargas sugiere, ella decide: Se acabaron las fotos “sensuales”

La modelo de contenido para adultos y reina del Onlyfans, Mafer Vargas, confiesa que sus fotos sensuales y subidas de tono han incomodado a su pareja. “Yo le hice una pregunta ‘te molesta que tenga ese tipo de foto… y me pedirías que yo la deje’ y dijo que ‘Sí’ pero que ya ‘depende de ti’… Yo tomo la decisión de mi cuerpo, de lo que hago”, comenzó explicando Mafer frente a las pantallas de “De Boca en Boca”.

Vargas continuó: “fue una sugerencia y por respeto, porque él tiene amigos que le comentan… No me importa lo que la gente diga y que trabaje en una plataforma de adultos no quiere decir que no soy una mujer para formar un hogar…. Él me conoció así y no me va a poder cambiar”. Mafer reveló que ahora se viste como una empresaria porque con su pareja visita nuevos lugares, además de que ya tiene una relación que respetar y por la cual dar la talla.

Recordemos además que la plataforma Onlyfans ha excluido el contenido para adultos, por lo que muchas modelos como Mafer tendrán que reinventar sus canales digitales. “Gracias a Dios tengo otros medios de ingresos… Si me ayudó mucho esta plataforma, pero no me iba a quedar haciendo dinero solo de allí… lo disfruté mientras estuvo”, comentó en su momento.

Mafer Vargas se promulgó la Reina del Onlyfans

“Prefiero que me paguen por ver a enseñarlo gratis… entonces me considero una mujer astuta, que me di cuenta que si muestro pues que tienen que pagar… yo si cobro por la foto”, dijo Mafer frente a las críticas que recibió en su momento al decir que ganaba una importante suma de dinero y era la reina de Onlyfans.

Tan serio era su contenido, viajaba para trabajar material muy sensual incluyendo los paisajes de República Dominicana. “Saben que desde hoy celebramos mi cumpleaños. Esta semana y la otra, son fiestas patronales. 1ero de junio”, escribió Mafer para celebrar además su cumpleaños número 30.