Mafer Vargas se queda sin “trabajo” tras el cierre de contenido para adulto en Onlyfans

La Reina del “Onlyfans”, Mafer Vargas, se ha quedado sin una de sus fuentes de ingresos. La plataforma de contenido digital ha excluido el exhibicionismo de su canal, por lo que muchos usuarios deberán reinventar sus videos, fotos y demás clips compartidos en esta ventana digital por suscripción. En Ecuador la sensual Mafer era uno de los perfiles más populares y se ha pronunciado al respecto.

“Gracias a Dios tengo otros medios de ingresos”, comenzó diciendo la rubia modelo. “¿Pero a quién le cae mal una platica extra? Si me ayudó mucho esta plataforma, pero no me iba a quedar haciendo dinero solo de allí… lo disfruté mientras estuvo”, sostuvo Mafer al conversar con el reportero de “De Boca en Boca”, Daniela Perló.

En lo que quiso recordar sobre las críticas que recibió Vargas por la supuesta cantidad de dinero que obtuvo por la plataforma, afirmó: “prefiero que me paguen por ver a enseñarlo gratis… entonces me considero una mujer astuta, que me di cuenta que si muestro pues que tienen que pagar… yo si cobro por la foto”.

Mafer Vargas presume sus curvas también en bikini

Conocida como la “Reina del Onlyfans”, hace varias semanas Mafer compartió una serie de fotografías en la playa, demostrando por qué facturaba tanto dinero en la plataforma por su contenido para adultos.

La modelo viajó, en su momento, por varios países para crear material muy provocativo para su cuenta de OnlyFans, siendo uno de los más recientes las playas de República Dominicana. Y justamente en este destino recibió su cumpleaños número 30. “Saben que desde hoy celebramos mi cumpleaños. Esta semana y la otra, son fiestas patronales. 1ero de junio”, escribió la estrella digital.