Carolina Jaume pide ayuda para “recuperar mi sonrisa”

Carolina Jaume compartió, una vez más, un mensaje hablando acerca de cómo se siente. De las cosas que ha tenido que enfrentar y otras tantas con las que aún está lidiando. Y es que la animadoraq y actriz ha estado atravesando fuertes problemas personales que incluso la han llevado a caer en crisis de depresión y ansiedad, como ella misma ha confesado.

Ahora, la causa de los conflictos internos de Carolina Jaume son de dominio público. Pues se filtró su acta de divorcio con el empresario Allan Zenck, padre de su segundo hijo, Alonso de Jesús, de tan solo 5 añitos. Tras esto la coductora de ‘Soy el mejor’ se había ausentado de las redes sociales, hasta que apareció para dejar el siguiente texto en su perfil de Instagram @carolinajaume

Carolina: “Extraño mi sonrisa fácil“

“Extraño mi sonrisa fácil, mi entusiasmo y mis ganas de vivir. Nunca entenderé cómo se mueve la vida. Solo sé que se mueve más rápido de lo que me imaginaba. Cuando menos lo esperamos, la vida nos pone delante un desafío que pone a prueba nuestro coraje y nuestra voluntad de cambio”, comenzó explicando la rubia.

La nacida en Guayaquil de 36 años, también recordó que ha pasado por situaciones duras en su vida que la han hecho ser más fuerte. “En mi vida he experimentado muchos sucesos que creí que no podría superar. Situaciones que me llevaron a pensar que mi vida no tenía el control que deseaba y que poco a poco se iba destruyendo lo que siempre había soñado”, dijo Jaume.

“Llegué a pensar en algún momento que mi vida se había arruinado”, agregó, al tiempo que confesó que ha sentido, en varias oportunidades, que se han acabado todas sus esperanzas. “Pensé también que a partir de algunos sucesos dolorosos que tuve que vivir, mi vida no sería la misma y que el sentido de todo se había perdido”.

“No te desesperes, volverás a sonreir”

“Aún recuerdo las noches acostada en mi cama pensando y pensando ¿Qué era lo que había hecho mal?, todavía recuerdo aquel sentimiento que me embargaba y me hacía pensar que estaba acabada, que todos mis sueños se habían venido abajo y que jamás nada sería igual”, escribió Carolina.

Sin embargo, reflexionó acerca de que lo que tiene es más de lo que necesita en su vida, como por ejemplo su trabajo. “Todos los días cuando voy a mi programa sonrío con lagrimas en mis ojos porque sé que todo no está acabado, que VOLVERE A SONREÍR. Porque tengo más de lo que un día soñé y porque simplemente a pesar que no merezco tanto, Dios en su misericordia ha sido extremadamente bueno conmigo”, aseguró Jaume.

Para concluir, la animadora confesó que intenta salir adelante a pesar de todas las adversidades, pero también dijo que necesita de un empujoncito de sus seguidores para recobrar su felicidad. Y por ello le pidió que la ayuden en algo muy especial. “Todos los días me digo a misma: TEN PACIENCIA, NO TE DESESPERES, VOLVERAS A SONREÍR. ¿Me ayudan a recuperar mi sonrisa?”, expresó Carolina.

