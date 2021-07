Adamari López confesó que su hija la hace llorar y explicó los motivos

Adamari López, hace ápenas unas semanas, impactó a todos al revelar que se separó de su esposo Tony Costa. La animadora reconocida internacionalmente habló acerca de la ruptura de su matrimonio de 10 años, en ‘Hoy‘ el programa que conduce para la cadena Telemundo. Desde entonces el público ha estado atento a una posible reconciliación, pues Costa dejó abierta esa opción.

Pero Ademari fue más cerrada y con los ojos llenos de lágrimas conversó sobre la dura decisión que tuvo que tomar, la cual según ella misma es por su propia paz. Y tras una drástica transformación física para llevar una vida más saludable, pero no solo externamente, sino también un bienestar mental.

“Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros“

Según la puertorriqueña el fin de la relación llegó porqué, “encontré la importancia de poner en primer lugar el bienestar, ante todas las cosas, de mi familia. Y esta es la decisión que he tomado”. Con respecto a la hija que tiene con Tony señaló que es lo lo mejor para ella porque de igual manera sus padres la van a amar.

“Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”, apuntó en esa oportunidad.

Ahora, la actriz y conductora conmovió a todos con un emotivo video en compañía de su hija Alaïa. “Los logros de nuestros hijos se convierten en nuestros logros también”, comenzó diciendo en el clip que compartió a través de su cuenta de Facebook.

“Me da muchísima alegría verla teniendo logros“

“A mí me llenan de muchísima emoción y muchísimas alegría, porque la veo enfocada en las cosas que le gustan hacer. Fuimos a la clase del taekwondo de Alaïa e hizo su clase y de repente la llaman al frente, y yo me pongo a grabar, y lo veo y me dan ganas de llorar porque tú me haces llorar”, aseguró López mientras rompia en llanto.

Adamari compartió que Alaia quien practica el arte marcial, logró subir un nivel de destreza y le otorgaron un color distinto de cinta. “Me da muchísima alegría verla teniendo logros de pequeñas cosas. No tiene que ser algo grande, cualquier pequeño caso para mí es un gran achievement”, dijo muy conmovida.

Agregó que los padres deben motivar y apoyar a sus hijos a realizar este tipo de actividades. “También es un compromiso de nosotros los papás para llevarlos a esas actividades. Para que ellos puedan lograrlo, porque sin nuestra disciplina también, la que les mostramos a ellos, pues nada de eso sería posible”, recalcó López.

