El viaje de reconciliación de Adamari López y Toni Costa tras un mes de haber anunciado su separación

Adamari López y Toni Costa anunciaron su dolorosa ruptura hace un poco más de un mes. Luego de mantener una relación de 10 años y concebir una niña de nombre Alaïa. Sin embargo, cuando cada uno contó la situación fueron inconsistentes. Pues la animadora se mostró decidida y sin vuelta atrás, pero el coreógrafo si dejó abierta la opción a una reconciliación.

Tanto Adamari como Toni compartieron la noticia a través de sus redes sociales, y claramete el artista dejó la esperanza de que se volvieran a unir y así fue. La familia realizó un viaje de vacaciones por Europa. Costa aprovechó para reunirse primero con algunos miembros de su familia, y luego se reunió con la presentadora y actriz.

De acuerdo con el presentador Javier Ceriani, se fueron a unos días de vacaciones a Positano, Italia. El bailarín ha estado posteando su recorrido por el viejo continente, a través de sus stories de Instagram, mostrando en ocasiones a su pequeña hija. Y hace dos noches el artista colgó unos clips mientras compartían un cena en un lujoso restaurante.

“Todo es mentira“

Aunque López no se veía ni escuchaba en la storie de inmediato surguieron las dudas, pues se oye a Alaia diciendo “mamá“. Y el día de ayer se reveló el paseo de reconciliación que está realizando la pareja. Como se puede ver en las publicaciones también de Costa, en la playa Capri abordo de un yate.

En el video que filmó el bailarín para mostrar las bellas formaciones rocosas del mágico lugar aparece claramente la actriz sentada enfrente de su esposo hablando con su hija. Disfrutando muy a gusto y vistiendo un lindo conjunto playero, y unas gafas de sol.

Cuando la pareja hizo público su rompimiento se comenzó a rumorar que había sido por una infidelidad del artista. Pero de inmediato el salió a desmentir dicha información en el programa dedicado a la farándula Chisme en vivo. “Nosotros no tenemos que decir nada porque todo es mentira. Y ahí está lo que las personas llevan en su corazón hacia nosotros y nosotros siempre abiertos a poder hablar, como siempre lo hemos hecho. Pero no podemos tolerar las mentiras que se hacen porque no son justas”, aseguró Toni.

“El tiempo de Dios es perfecto“

Agregando que él no iba a intentar las hacer las cosas obligadas. “Es un proceso que estamos pasando como cualquier pareja. Hay que respetar y el tiempo dirá lo mejor para cada uno y si tiene que ser para estar juntos lo estaremos y si no es porque es lo mejor para cada uno por separado“, añadiendo que dejaba en manos del tiempo el futuro de su relación. “Quién sabe. Lo que no puedo hacer es forzar, es dañar”, reveló

También recordó que podría por fin llevarse a cabo la boda que se había planeado desde el anterior año 2020. “El tiempo de Dios es perfecto, cuando diga Dios nos casaremos, si tiene que ser así. La habrá -esperanza-, estoy seguro porque lo estoy viviendo”, confesó Costa.

Y sobre cambio físico de Adamari al perder varios kilos de peso y mejorar apariencia indicó que para él siempre ha sido valiosa. “Estoy muy contento de eso -su pérdida de peso-, para mí siempre ha sido una gran mujer”

