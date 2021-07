La hija del actor Héctor Parra lo visitó por primera vez en la cárcel y esta fue la impresión de Daniela al verlo

Héctor Parra fue detenido el pasado 15 de junio, tras ser acusado por Alexa Parra, hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman. La joven lo señala por abuso sexual, y desde entonces el actor ha insistido en que es inocente. Sin embargo, su hija mayor, Daniela Parra, siempre lo ha defendido. Asegurando que el actor es un buen padre y no sería capaz de lastimarlas.

Y finalmente hace dos días, Daniela pudo ir a visitarlo a la cárcel, por primera vez. La primogénita de Héctor relató su experiencia dentro del reclusorio varonil. Y además compartió al programa Ventaneando cómo se encuentra su padre anímicamente.

“Platicamos de todo“

“Para mí fue impactante porque nunca había estado en un lugar así, la verdad, pero a él lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo fuerte. Hasta tiene su barba blanca y le digo que se ve muy guapo así. Lo veo impaciente, con incertidumbre, pero está fuerte. De hecho, me impresionó mucho su fortaleza, porque pasar un día en ese lugar está cañón”, expresó la joven.

Parra de 24 años, describió el momento que vivió junto a su papá, y contó que le llevó un regalo. “Platicamos de todo, lo primero que hicimos fue abrazarnos y me platicó cómo es un día ahí, también le comenté todo el apoyo que hay aquí afuera, los mensaje, el amor y la fuerza que nos mandan“, señaló.

Y agregó que su padre se sorprendió al saber que hay gente que aún cree en el y lo apoya. “Como que él no lo cree, todavía me dice ´¿es en serio?´ y le digo ´papá todo el mundo te está apoyando, tú tranquilo´ y yo sé que eso le dio fuerza para estar ahí“, expresó Daniela.

“Yo la perdono, ni mi papá ni yo hemos ido en contra de ella“

“Los tienen encerrados y no pueden hacer nada, ahora le llevé unos cuadernos y unos colores porque le gusta dibujar”, añadió con respecto al obsequió que le llevó al reclusorio. Sobre la salud, física y mental de su padre dijo qué, “obviamente hace muchísimo frío y se enfermó de gripa. Tuvo unos días fatales, pero desde que empezó a ir con la psiquiatra ha estado mejor y tranquilo pues ya tiene sus medicamentos para la depresión”, detalló y aclaró que su padre aún no recibe la segunda vacuna contra la Covid-19: “Tenía la primera dosis antes de que lo llevaran al penal y le tocaban la semana pasada la segunda dosis y esa no la ha recibido”.

También dijo cómo va el proceso legal del actor. “Hemos estado peleando para que nos hagan caso, que revisen el expediente, que chequen el mal proceder del MP (Ministerio Público) y hasta hoy no hemos tenido respuesta”, al tiempo que agradeció el apoyo de Dafne Hoffman, sobrina de Ginny Hoffman. “Yo a ella la admiro, que fuerte que también ha salido a dar la cara y contar sus experiencias. Y ella sabe que yo estoy para apoyarla así como lo hace con todos nosotros”.

A su hermana menor también le envió un mensaje. “Yo la perdono, ni mi papá ni yo hemos ido en contra de ella. Nosotros sabemos que Alexa siempre fue víctima, pero de su mamá y lo voy a seguir diciendo hasta que se demuestre que es verdad”, comentó.

